Жители ЯНАО пожаловались на вахтовиков, которые раскупили билеты в Сочи

Жители ЯНАО считают, что билеты в Сочи раскупили вахтовики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители ЯНАО пожаловались, что работающие вахтовым методом раскупили билеты в Сочи. Как рассказала читательница URA.RU Татьяна, на конец апреля не осталось ни одного билета.

«Хотела уехать в Краснодарский край в незапланированный отпуск. Когда собралась покупать билеты из Нового Уренгоя, то прямых не оказалось. Думаю, билеты раскупили работники вахтой, из-за периода перевахтовок», — пояснила собеседница.

Об аналогичной проблеме написала и другая жительница региона в telegram-канале губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Огромная просьба организовать дополнительные прямые рейсы в Сочи с 28 по 30 апреля. Билетов на авиакомпанию „Ямал“ на конец апреля нет. Скорее всего, вахтовики, летавшие в Краснодар, все билеты выкупили», — написала Людмила Макарова.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее вахтовики жаловались на дорогие билеты в Минеральные Воды. Также проблема заключалась в длительном ожидании и пересадках.