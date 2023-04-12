Екатеринбуржцам предложили бесплатно ездить по курортам и зарабатывать деньги

В Екатеринбурге открыли вакансию оценщика отдыха с зарплатой 80 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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От тестировщика курортов не требуется опыта работы Фото:

В Екатеринбурге открылась вакансия оценщика отдыха. Кандидатам предлагают бесплатно ездить по России, проверять отели и курорты и получать за это до 80 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито Объявления».

«Требуется тайный оценщик отдыха для проверки баз отдыха, отелей, курортов и т. п. От вас: выполнение заданий строго по инструкции и отчетность (фото и видео), креативный подход к поставленным задачам», — указано в запросе от работодателя.

Взамен сотруднику обещают бесплатный отдых в красивых местах России с проживанием, питанием, скидками и оплатой мобильной связи. При этом кандидат может быть без опыта работы, а зарплату обещают от 50 до 80 тысяч рублей.

Ранее в городах ХМАО работодатели искали таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам были готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания как дома.

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В Екатеринбурге открылась вакансия оценщика отдыха. Кандидатам предлагают бесплатно ездить по России, проверять отели и курорты и получать за это до 80 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито Объявления». «Требуется тайный оценщик отдыха для проверки баз отдыха, отелей, курортов и т. п. От вас: выполнение заданий строго по инструкции и отчетность (фото и видео), креативный подход к поставленным задачам», — указано в запросе от работодателя. Взамен сотруднику обещают бесплатный отдых в красивых местах России с проживанием, питанием, скидками и оплатой мобильной связи. При этом кандидат может быть без опыта работы, а зарплату обещают от 50 до 80 тысяч рублей. Ранее в городах ХМАО работодатели искали таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам были готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания как дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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