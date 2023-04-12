Екатеринбуржцам предложили бесплатно ездить по курортам и зарабатывать деньги

В Екатеринбурге открыли вакансию оценщика отдыха с зарплатой 80 тысяч рублей

От тестировщика курортов не требуется опыта работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге открылась вакансия оценщика отдыха. Кандидатам предлагают бесплатно ездить по России, проверять отели и курорты и получать за это до 80 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито Объявления».

«Требуется тайный оценщик отдыха для проверки баз отдыха, отелей, курортов и т. п. От вас: выполнение заданий строго по инструкции и отчетность (фото и видео), креативный подход к поставленным задачам», — указано в запросе от работодателя.

Взамен сотруднику обещают бесплатный отдых в красивых местах России с проживанием, питанием, скидками и оплатой мобильной связи. При этом кандидат может быть без опыта работы, а зарплату обещают от 50 до 80 тысяч рублей.

Ранее в городах ХМАО работодатели искали таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам были готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания как дома.