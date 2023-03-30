Таксистов ХМАО зовут на вахту в Екатеринбург с зарплатой в 100 тысяч и жильем, как дома

30 марта 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Таксистам обещают условия проживания, как дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городах ХМАО ищут таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания, как дома. Объявление доступно на сайте «Авито». «Предлагаем работу водителем на легковых автомобилях (VW Polo 2019—2021 годов выпуска на АКПП), смены по 12 часов в сутки. Зарплата каждый день. Проезд до Екатеринбурга — бесплатно. Проживание как дома, помещения со всеми удобствами — бесплатно, питание — бесплатно», — следует из объявления опубликованном для жителей Лангепаса. Аналогичные публикации созданы сразу в нескольких городах региона. Срок вахты работодатель предлагает выбрать самому сотруднику. За 45 смен работникам готовы заплатить 108 тысяч рублей. Компания рассматривает только кандидатов с водительским стажем более трех лет. Сама фирма, как говорится в объявлении, является партнером «Яндекс такси». Уточнить подробности вакансии у работодателя на момент публикации новости не удалось. По указанному телефону никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут водителей на перевозку нефти с зарплатой до 300 тысяч рублей. Сотрудникам предстоит работать на тягаче УРАЛ и ездить по бездорожью.

В городах ХМАО ищут таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания, как дома. Объявление доступно на сайте «Авито». «Предлагаем работу водителем на легковых автомобилях (VW Polo 2019—2021 годов выпуска на АКПП), смены по 12 часов в сутки. Зарплата каждый день. Проезд до Екатеринбурга — бесплатно. Проживание как дома, помещения со всеми удобствами — бесплатно, питание — бесплатно», — следует из объявления опубликованном для жителей Лангепаса. Аналогичные публикации созданы сразу в нескольких городах региона. Срок вахты работодатель предлагает выбрать самому сотруднику. За 45 смен работникам готовы заплатить 108 тысяч рублей. Компания рассматривает только кандидатов с водительским стажем более трех лет. Сама фирма, как говорится в объявлении, является партнером «Яндекс такси». Уточнить подробности вакансии у работодателя на момент публикации новости не удалось. По указанному телефону никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут водителей на перевозку нефти с зарплатой до 300 тысяч рублей. Сотрудникам предстоит работать на тягаче УРАЛ и ездить по бездорожью.