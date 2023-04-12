Челябинский губернатор дал важные указания призывным комиссиям. Фото

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер призвал призывные комиссии контролировать набор в армию Фото:
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Призыв — 2023

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания с главами муниципалитетов 12 апреля дал важные указания призывным комиссиям. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Текслер поручил контролировать ход весеннего призыва.

«Губернатор призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий проконтролировать ход призывной кампании, а также оказать необходимое содействие военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту. Серьезный пакет мер поддержки контрактников и их семей сформирован на федеральном и областном уровнях», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

На этом же заседании глава региона анонсировал подготовку к празднованию Дня победы. По словам Текслера, уже сейчас необходимо привести в порядок все памятники, начать работу по поддержке членов семей погибших, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников. Все они должны быть окружены вниманием и заботой.

Заседание с главами муниципалитетов прошло 12 апреля
Заседание с главами муниципалитетов прошло 12 апреля
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На заседании подняли тему резонансного ЧП, случившегося в выходные
На заседании подняли тему резонансного ЧП, случившегося в выходные
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания с главами муниципалитетов 12 апреля дал важные указания призывным комиссиям. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Текслер поручил контролировать ход весеннего призыва. «Губернатор призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий проконтролировать ход призывной кампании, а также оказать необходимое содействие военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту. Серьезный пакет мер поддержки контрактников и их семей сформирован на федеральном и областном уровнях», — сообщили в пресс-службе правительства региона. На этом же заседании глава региона анонсировал подготовку к празднованию Дня победы. По словам Текслера, уже сейчас необходимо привести в порядок все памятники, начать работу по поддержке членов семей погибших, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников. Все они должны быть окружены вниманием и заботой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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