Алексей Текслер призвал призывные комиссии контролировать набор в армию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания с главами муниципалитетов 12 апреля дал важные указания призывным комиссиям. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Текслер поручил контролировать ход весеннего призыва.

«Губернатор призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий проконтролировать ход призывной кампании, а также оказать необходимое содействие военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту. Серьезный пакет мер поддержки контрактников и их семей сформирован на федеральном и областном уровнях», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

На этом же заседании глава региона анонсировал подготовку к празднованию Дня победы. По словам Текслера, уже сейчас необходимо привести в порядок все памятники, начать работу по поддержке членов семей погибших, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников. Все они должны быть окружены вниманием и заботой.

Заседание с главами муниципалитетов прошло 12 апреля Фото: пресс-служба правительства Челябинской области