Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания с главами муниципалитетов 12 апреля дал важные указания призывным комиссиям. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Текслер поручил контролировать ход весеннего призыва.
«Губернатор призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий проконтролировать ход призывной кампании, а также оказать необходимое содействие военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту. Серьезный пакет мер поддержки контрактников и их семей сформирован на федеральном и областном уровнях», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
На этом же заседании глава региона анонсировал подготовку к празднованию Дня победы. По словам Текслера, уже сейчас необходимо привести в порядок все памятники, начать работу по поддержке членов семей погибших, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников. Все они должны быть окружены вниманием и заботой.
Заседание с главами муниципалитетов прошло 12 апреля
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания с главами муниципалитетов 12 апреля дал важные указания призывным комиссиям. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Текслер поручил контролировать ход весеннего призыва. «Губернатор призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий проконтролировать ход призывной кампании, а также оказать необходимое содействие военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту. Серьезный пакет мер поддержки контрактников и их семей сформирован на федеральном и областном уровнях», — сообщили в пресс-службе правительства региона. На этом же заседании глава региона анонсировал подготовку к празднованию Дня победы. По словам Текслера, уже сейчас необходимо привести в порядок все памятники, начать работу по поддержке членов семей погибших, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников. Все они должны быть окружены вниманием и заботой.