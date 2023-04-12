В Госдуме предложили новую меру наказания для уклонистов

Депутат Журавлев: уклонистам нужно пожизненно запретить занимать должности госслужбы

12 апреля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Депутат Алексей Журавлев предложил пожизненно запретить занимать должности госслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Уклонисты должны пожизненно терять возможность занимать посты на госслужбе. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев, ставший автором соответствующего законопроекта, внесенного в парламент на рассмотрение. «Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В связи с этим считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов», — сказал Алексей Журавлев журналисту «Российской газеты». В настоящий момент установлено ограничение в 20 лет. Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Они приравнивают электронные повестки на портале Госуслуг к врученным лично. Россияне больше не смогут игнорировать повестки, передает «Национальная служба новостей». Согласна поправкам также будет создан реестр военнообязанных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие этого закона имеет первостепенную важность.

Уклонисты должны пожизненно терять возможность занимать посты на госслужбе. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев, ставший автором соответствующего законопроекта, внесенного в парламент на рассмотрение. «Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В связи с этим считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов», — сказал Алексей Журавлев журналисту «Российской газеты». В настоящий момент установлено ограничение в 20 лет. Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Они приравнивают электронные повестки на портале Госуслуг к врученным лично. Россияне больше не смогут игнорировать повестки, передает «Национальная служба новостей». Согласна поправкам также будет создан реестр военнообязанных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие этого закона имеет первостепенную важность.