В Госдуме предложили новую меру наказания для уклонистов

Уклонисты должны пожизненно терять возможность занимать посты на госслужбе. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев, ставший автором соответствующего законопроекта, внесенного в парламент на рассмотрение.
«Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В связи с этим считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов», — сказал Алексей Журавлев журналисту «Российской газеты». В настоящий момент установлено ограничение в 20 лет.
Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Они приравнивают электронные повестки на портале Госуслуг к врученным лично. Россияне больше не смогут игнорировать повестки, передает «Национальная служба новостей». Согласна поправкам также будет создан реестр военнообязанных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие этого закона имеет первостепенную важность.
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