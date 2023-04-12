Прокуратура обязала власти пермского города снести опасный для жизни аварийный дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Дом должны снести до 1 июля Фото:

В Гремячинске (Пермский край) прокуратура обязала в судебном порядке снести аварийный дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что в нарушение установленного срока региональной программы расселения аварийного жилья многоквартирный дом № 85 по ул. Комсомольская города Гремячинска все еще не снесен. Наличие свободного доступа на объект создает угрозу совершения противоправных действий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — указано в пресс-релизе.

Учитывая выявленные нарушения, прокурор направил иск в суд, чтобы обязать местные власти снести аварийный дом. Губахинский городской суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа. Снести дом обязаны до 1 июля. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гремячинске (Пермский край) прокуратура обязала в судебном порядке снести аварийный дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Установлено, что в нарушение установленного срока региональной программы расселения аварийного жилья многоквартирный дом № 85 по ул. Комсомольская города Гремячинска все еще не снесен. Наличие свободного доступа на объект создает угрозу совершения противоправных действий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — указано в пресс-релизе. Учитывая выявленные нарушения, прокурор направил иск в суд, чтобы обязать местные власти снести аварийный дом. Губахинский городской суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа. Снести дом обязаны до 1 июля. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...