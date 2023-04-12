Прокуратура обязала власти пермского города снести опасный для жизни аварийный дом

12 апреля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Дом должны снести до 1 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU В Гремячинске (Пермский край) прокуратура обязала в судебном порядке снести аварийный дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Установлено, что в нарушение установленного срока региональной программы расселения аварийного жилья многоквартирный дом № 85 по ул. Комсомольская города Гремячинска все еще не снесен. Наличие свободного доступа на объект создает угрозу совершения противоправных действий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — указано в пресс-релизе. Учитывая выявленные нарушения, прокурор направил иск в суд, чтобы обязать местные власти снести аварийный дом. Губахинский городской суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа. Снести дом обязаны до 1 июля. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

В Гремячинске (Пермский край) прокуратура обязала в судебном порядке снести аварийный дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Установлено, что в нарушение установленного срока региональной программы расселения аварийного жилья многоквартирный дом № 85 по ул. Комсомольская города Гремячинска все еще не снесен. Наличие свободного доступа на объект создает угрозу совершения противоправных действий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — указано в пресс-релизе. Учитывая выявленные нарушения, прокурор направил иск в суд, чтобы обязать местные власти снести аварийный дом. Губахинский городской суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа. Снести дом обязаны до 1 июля. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.