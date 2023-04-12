Exxpress: заявление Кремля должно напугать Киев

Exxpress: отказ Кремля проводить новую мобилизацию грозит Украине проблемами

12 апреля 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Журналист Ричард Смитт считает, что ВСУ должны переживать из-за отсутствия мобилизации в России Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти должны быть обеспокоены тем фактом, что Россия не проводит вторую волную частичной мобилизации. Такое мнение выразил австрийский журналист Ричард Смитт. Этот факт означает, что Россия контролирует ситуацию на фронте, и у нее еще есть козыри. «Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям», — пишет Ричард Шмитт в своем материале для издания Exxpress. По его мнению, это символизирует полное спокойствие президента России Владимира Путина. Также этот ход укрепляет его позиции внутри России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в кремле не обсуждают возможность проведения второй волны частичной мобилизации. Он также отметил, что с мобилизацией не связаны принятые Госдумой России поправки о совершенствовании воинского учета, передает телеканал 360.

Киевские власти должны быть обеспокоены тем фактом, что Россия не проводит вторую волную частичной мобилизации. Такое мнение выразил австрийский журналист Ричард Смитт. Этот факт означает, что Россия контролирует ситуацию на фронте, и у нее еще есть козыри. «Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям», — пишет Ричард Шмитт в своем материале для издания Exxpress. По его мнению, это символизирует полное спокойствие президента России Владимира Путина. Также этот ход укрепляет его позиции внутри России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в кремле не обсуждают возможность проведения второй волны частичной мобилизации. Он также отметил, что с мобилизацией не связаны принятые Госдумой России поправки о совершенствовании воинского учета, передает телеканал 360.