Путин призвал создать в России суверенные космические системы

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Президент проводит торжественный прием в честь Дня космонавтики Фото:

России необходимо создать суверенные космические системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужно создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения», — сказал Путин, выступая в Кремле перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню космонавтики. Президент добавил также, что российской экономике следует быстрее переходить к производству передовых конкурентных продуктов.

Сегодня, 12 апреля, отмечается 62 года с момента первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток». Первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин провел на орбите 1 час 48 минут.

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России необходимо создать суверенные космические системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нам нужно создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения», — сказал Путин, выступая в Кремле перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню космонавтики. Президент добавил также, что российской экономике следует быстрее переходить к производству передовых конкурентных продуктов. Сегодня, 12 апреля, отмечается 62 года с момента первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток». Первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин провел на орбите 1 час 48 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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