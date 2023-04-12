Путин призвал создать в России суверенные космические системы

России необходимо создать суверенные космические системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нам нужно создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения», — сказал Путин, выступая в Кремле перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню космонавтики. Президент добавил также, что российской экономике следует быстрее переходить к производству передовых конкурентных продуктов.
Сегодня, 12 апреля, отмечается 62 года с момента первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток». Первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин провел на орбите 1 час 48 минут.
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