Депутат Госдумы Нилов объяснил, почему детям войны не дают дополнительные льготы

Депутат Госдумы Нилов: при переезде в другой регион пенсионеры могут лишиться льгот

15 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В ряде российских регионов дети войны обладают особым статусом, сказал Ярослав Нилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионеры-дети войны получают федеральную поддержку как ветераны и инвалиды, поэтому правительство отказывается вводить для них дополнительные льготы или определять их федеральный статус. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Мы предложили хотя бы определить федеральный статус детей войны и дать возможность уже регионам, в зависимости от возможностей бюджета, вводить соответствующие льготы и меры поддержки. Но этот законопроект отклонили. Правительство говорит, что, пока не определен статус, невозможно предусмотреть средства в бюджете для определения мер соцподдержки. А статус мы не можем определить. Правительство и большинство депутатов нас не поддерживают, ссылаясь на то, что большинство детей войны сегодня являются инвалидами, ветеранами и на них уже распространяются определенные меры социальной поддержки. Вводить дополнительные — противоречит общей концепции», — объяснил Ярослав Нилов. Он отметил, что на региональном уровне поддержка данной категории пенсионеров есть. «У нас в более чем 50% регионов статус детей войны определен. Но меры соцподдержки совершенно разные. Если пенсионер, у которого есть статус в одном регионе, переезжает, то он этого статуса и мер поддержки может лишиться», — сказал собеседник URA.RU. Депутат подчеркнул, что дети войны достойны лучшего и необходимо обеспечить их соответствующей поддержкой. «Надо вводить поддержку на федеральном уровне. Дети, которые жили в разных областях, во время войны испытывали тягости и лишения. Вся страна была мобилизована. Были перебои с продовольствием. Проблемы были по всей стране. Этих людей с каждым годом все меньше и меньше, и они заслуживают внимания. Поэтому сегодня мы должны к ним повернуться лицом, но пока это получается только в отдельных регионах», — заключил Нилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионеры-дети войны получают федеральную поддержку как ветераны и инвалиды, поэтому правительство отказывается вводить для них дополнительные льготы или определять их федеральный статус. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Мы предложили хотя бы определить федеральный статус детей войны и дать возможность уже регионам, в зависимости от возможностей бюджета, вводить соответствующие льготы и меры поддержки. Но этот законопроект отклонили. Правительство говорит, что, пока не определен статус, невозможно предусмотреть средства в бюджете для определения мер соцподдержки. А статус мы не можем определить. Правительство и большинство депутатов нас не поддерживают, ссылаясь на то, что большинство детей войны сегодня являются инвалидами, ветеранами и на них уже распространяются определенные меры социальной поддержки. Вводить дополнительные — противоречит общей концепции», — объяснил Ярослав Нилов. Он отметил, что на региональном уровне поддержка данной категории пенсионеров есть. «У нас в более чем 50% регионов статус детей войны определен. Но меры соцподдержки совершенно разные. Если пенсионер, у которого есть статус в одном регионе, переезжает, то он этого статуса и мер поддержки может лишиться», — сказал собеседник URA.RU. Депутат подчеркнул, что дети войны достойны лучшего и необходимо обеспечить их соответствующей поддержкой. «Надо вводить поддержку на федеральном уровне. Дети, которые жили в разных областях, во время войны испытывали тягости и лишения. Вся страна была мобилизована. Были перебои с продовольствием. Проблемы были по всей стране. Этих людей с каждым годом все меньше и меньше, и они заслуживают внимания. Поэтому сегодня мы должны к ним повернуться лицом, но пока это получается только в отдельных регионах», — заключил Нилов.