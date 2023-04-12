Ургант пообещал вернуться на «Первый канал»

12 апреля 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский телеведущий Иван Ургант пообещал вернуться на «Первый канал». Об этом он заявил журналистам на премьере фильма «Вызов». «Конечно, вернусь», — сказал Иван Ургант. Так ведущий ответил на вопрос журналиста РИА Новости о его возвращении на «Первый канал». В марте 2022 года появилась информация о том, что Ургант уехал в Израиль. Позднее сам ведущий заявил, что находится в отпуске. В феврале Иван Ургант разместил в соцсетях фотографию из студии передачи «Вечерний Ургант», которой намекнул на возвращение своего шоу в эфир, передает телеканал 360.

Российский телеведущий Иван Ургант пообещал вернуться на «Первый канал». Об этом он заявил журналистам на премьере фильма «Вызов». «Конечно, вернусь», — сказал Иван Ургант. Так ведущий ответил на вопрос журналиста РИА Новости о его возвращении на «Первый канал». В марте 2022 года появилась информация о том, что Ургант уехал в Израиль. Позднее сам ведущий заявил, что находится в отпуске. В феврале Иван Ургант разместил в соцсетях фотографию из студии передачи «Вечерний Ургант», которой намекнул на возвращение своего шоу в эфир, передает телеканал 360.