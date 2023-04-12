Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала
Российский телеведущий Иван Ургант пообещал вернуться на «Первый канал». Об этом он заявил журналистам на премьере фильма «Вызов».
«Конечно, вернусь», — сказал Иван Ургант. Так ведущий ответил на вопрос журналиста РИА Новости о его возвращении на «Первый канал».
В марте 2022 года появилась информация о том, что Ургант уехал в Израиль. Позднее сам ведущий заявил, что находится в отпуске. В феврале Иван Ургант разместил в соцсетях фотографию из студии передачи «Вечерний Ургант», которой намекнул на возвращение своего шоу в эфир, передает телеканал 360.
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