11 апреля 2023

Курганцы пожаловались на скудное питание в больничном стационаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туберкулезный диспансер в селе Чернавское. Курганская область, столовая, еда, тубдиспансер, туберкулезная больница, питание, туберкулезный диспансер
Пациенты Курганской областной больницы №2 пожаловались на нехватку питания Фото:

Пациенты Курганской областной больницы №2 пожаловались на скудный рацион питания в стационаре лечебного учреждения. Об этом они написали в жалобе на сайте «Обратись».

«Размер порций не соблюдается, больные остаются голодными, особенно после ужина. Масло сливочное, кефир, фрукты и соки, пациенты не получают», — сообщили курганцы в коллективном обращении.

По словам пациентов, качество питания в больничном стационаре оставляет желать лучшего. Больные возвращают еду в столовую. «Получается просто перевод продуктов», — уточнили в жалобе горожане.

Представители департамента здравоохранения Курганской области пояснили в ответе на портале «Обратись», что баланс углеводов, жиров и белков в меню соответствует нормам лечебного питания. Кормят больных согласно низкокалорийной и щадящей диетам. Питание пациентов в областной больнице №2 соответствует всем нормам законодательства, — рассказали в ответе сотрудники ведомства. Депздрав посоветовал курганцам, если появляются претензии по качеству питания, обращаться к заведующему отделением больницы.

Ранее URA.RU писало, что пациенты второй горбольницы в Кургане жаловались на низкое качество организации питания в лечебном учреждении. По словам пациентов, еда там напоминала баланду.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пациенты Курганской областной больницы №2 пожаловались на скудный рацион питания в стационаре лечебного учреждения. Об этом они написали в жалобе на сайте «Обратись». «Размер порций не соблюдается, больные остаются голодными, особенно после ужина. Масло сливочное, кефир, фрукты и соки, пациенты не получают», — сообщили курганцы в коллективном обращении. По словам пациентов, качество питания в больничном стационаре оставляет желать лучшего. Больные возвращают еду в столовую. «Получается просто перевод продуктов», — уточнили в жалобе горожане. Представители департамента здравоохранения Курганской области пояснили в ответе на портале «Обратись», что баланс углеводов, жиров и белков в меню соответствует нормам лечебного питания. Кормят больных согласно низкокалорийной и щадящей диетам. Питание пациентов в областной больнице №2 соответствует всем нормам законодательства, — рассказали в ответе сотрудники ведомства. Депздрав посоветовал курганцам, если появляются претензии по качеству питания, обращаться к заведующему отделением больницы. Ранее URA.RU писало, что пациенты второй горбольницы в Кургане жаловались на низкое качество организации питания в лечебном учреждении. По словам пациентов, еда там напоминала баланду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...