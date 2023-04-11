Курганцы пожаловались на скудное питание в больничном стационаре

Пациенты Курганской областной больницы №2 пожаловались на нехватку питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пациенты Курганской областной больницы №2 пожаловались на скудный рацион питания в стационаре лечебного учреждения. Об этом они написали в жалобе на сайте «Обратись».

«Размер порций не соблюдается, больные остаются голодными, особенно после ужина. Масло сливочное, кефир, фрукты и соки, пациенты не получают», — сообщили курганцы в коллективном обращении.

По словам пациентов, качество питания в больничном стационаре оставляет желать лучшего. Больные возвращают еду в столовую. «Получается просто перевод продуктов», — уточнили в жалобе горожане.

Представители департамента здравоохранения Курганской области пояснили в ответе на портале «Обратись», что баланс углеводов, жиров и белков в меню соответствует нормам лечебного питания. Кормят больных согласно низкокалорийной и щадящей диетам. Питание пациентов в областной больнице №2 соответствует всем нормам законодательства, — рассказали в ответе сотрудники ведомства. Депздрав посоветовал курганцам, если появляются претензии по качеству питания, обращаться к заведующему отделением больницы.

Ранее URA.RU писало, что пациенты второй горбольницы в Кургане жаловались на низкое качество организации питания в лечебном учреждении. По словам пациентов, еда там напоминала баланду.