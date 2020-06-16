В Кургане пациенты госпиталя для больных коронавирусом пожаловались, что недоедают Фото предоставлено читателем URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу несколько пациентов второй горбольницы в Кургане, где размещается госпиталь для больных с коронавирусом, пожаловались URA.RU на плохое питание. При этом в больнице негде помыться и нет средств гигиены.

Пациенты лежат в палатах по четыре человека, еду приносят туда. «Это напоминает баланду, блюдо не знаешь, как назвать. О вкусе и пользе вообще говорить не приходится. Кормят три раза. Завтрак в девять, обед в два и ужин в пять», — пояснил один из пациентов больницы. «Очень плохо кормят. Бывает через силу что-то ешь, иначе с голоду умереть можно», — рассказала другая жительница Курганской области, которая также находится на лечении в госпитале.

При этом родственники пациентов с COVID не могут передать им продукты питания и средства гигиены первой необходимости. «Что можно и что нельзя передавать никто не знает. Родственники приносят, а передачи не принимают, говорят не положено», — пояснила пациентка. Она также добавила, что в палатах «помыться негде, туалеты грязные, туалетной бумаги нет».

В пресс-службе правительства Курганской области, где размещается оперштаб по борьбе с коронавирусом, обещали выяснить ситуацию и прокомментировать в ближайшее время.

На качество еды в обсерваторе, куда помещают на карантин прибывающих из регионов с неблагоприятной по COVID обстановке, ранее пожаловались курганские вахтовики. На карантине их сутки держали без еды, а потом накормили холодным макаронами.

Пациенты госпиталя для больных коронавирусом в Кургане жалуются на отсутствие средств гигиены Фото предоставлено читателем URA.RU