TWP: сливший секретные данные Пентагона работал на «военной базе»

Секретные документы Пентагона выложил бывший сотрудник «военной базы», сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утекшие в сеть секретные документы Пентагона были получены человеком, работавшим на «военной базе». Об этом написали в The Washington Post.

«Дословные стенограммы секретных разведывательных документов он (человек, сливший документы — прим. URA.RU) принес домой со своей работы на „военной базе“», — говорится в материале издания. Там уточняется, что группа из двух десятков человек объединилась в мессенджере для геймеров Discord еще в 2020 году. Один из участников под прозвищем «OG» опубликовал сообщение «со странными акронимами», но участники его не заметили.

Как уточняет газета, расшифрованные документы, опубликованные «OG», касались ряда деликатных тем, которые могли видеть только люди, прошедшие многомесячную проверку биографических данных. По словам самого «OG», ему поступали секретные отчеты о местонахождении и передвижениях высокопоставленных политических лидеров, а также тактические сводки о вооруженных силах.

Ранее стало известно, что секретные документы Пентагоны были слиты в соцсети. В самих документах также содержалась информация о планах ВСУ. Власти США не смогли вовремя обнаружить опубликованные секретные материалы. Бывший офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка документов позволит России лучше противостоять шпионажу со стороны США, передает RT. Генерал-майор Сергей Липовой назвал утечку спланированной акцией, передает «Национальная служба новостей». По его словам, «слив» был спланирован, чтобы попытаться ввести в заблуждение российское командование.