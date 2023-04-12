Силовики оцепили ресторан в центре Екатеринбурга

Полиция эвакуировала посетителей «Бургер Кинга» в центре Екатеринбурга

13 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

К месту происшествия приехали полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге эвакуировали людей. На место приехала полиция и спасатели, сообщили URA.RU очевидцы. «Проезжал мимо „Бургер Кинга“, стоит много людей снаружи. Приехали автомобили спасателей и полиции», — сообщил собеседник агентства, не уточнив деталей. Предположительно, в здании нашли подозрительный предмет. Официальные причины происшествия пока неизвестны. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге эвакуировали людей. На место приехала полиция и спасатели, сообщили URA.RU очевидцы. «Проезжал мимо „Бургер Кинга“, стоит много людей снаружи. Приехали автомобили спасателей и полиции», — сообщил собеседник агентства, не уточнив деталей. Предположительно, в здании нашли подозрительный предмет. Официальные причины происшествия пока неизвестны. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.