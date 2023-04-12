12 апреля 2023

Силовики оцепили ресторан в центре Екатеринбурга

Полиция эвакуировала посетителей «Бургер Кинга» в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
К месту происшествия приехали полицейские Фото:

Из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге эвакуировали людей. На место приехала полиция и спасатели, сообщили URA.RU очевидцы.

«Проезжал мимо „Бургер Кинга“, стоит много людей снаружи. Приехали автомобили спасателей и полиции», — сообщил собеседник агентства, не уточнив деталей. Предположительно, в здании нашли подозрительный предмет.

Официальные причины происшествия пока неизвестны. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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Из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге эвакуировали людей. На место приехала полиция и спасатели, сообщили URA.RU очевидцы. «Проезжал мимо „Бургер Кинга“, стоит много людей снаружи. Приехали автомобили спасателей и полиции», — сообщил собеседник агентства, не уточнив деталей. Предположительно, в здании нашли подозрительный предмет. Официальные причины происшествия пока неизвестны. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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