Кто слил секретные данные Пентагона: что известно о виновнике

13 апреля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Пользователь «OG» создал строгую иерархию участников сообщества по ознакомлению с секретными данными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона В США была обнаружена утечка секретных данных Пентагона. В документах содержались сведения о дальнейших планах украинского военного командования. По имеющейся информации, документы были опубликованы пользователем с ником «OG» на портале Discord. URA.RU собрало всю известную информацию об этом пользователе. Пользователь «OG» создал собственное сообщество на сервере Discord еще в 2020 году. В нем состояло около 20 участников, сообщает американская газета The Washington Post . В сообществе в большинстве своем состоят пользователи подросткового возраста.

. В сообществе в большинстве своем состоят пользователи подросткового возраста. По сообщениям американской газеты, «OG» некоторые документы с секретной информацией написал собственноручно. Участники сообщества восхищались его пророческими способностями. По мнению многих, такими данными мог обладать только тот человек, который имел «высокий уровень допуска» к засекреченной информации.

Отмечается, что документы могли быть взяты пользователем с некой «военной базы». Как утверждается, ранее он мог работать на ней.

«OG» характеризуют как строгого человека, который предпринимал попытки создать четкую иерархию по ознакомлению других участников сообщества с опубликованными данными. После ослабевания интереса пользователей к предложенной информации, «OG» был сильно разозлен. Вместо секретных данных участники сообщества больше обращали внимание на обычные ролики о боевом снаряжении с видеохостинга Youtube.

Секретные данные долго оставались в пределах сообщества, но затем 28 февраля один из ее участников отправил фотографии документов на сторонние серверы платформы Discord. В запечатленных документах также значилась информация об уровне обороноспособности Украины. С этого момента данные стали доступны для ознакомления тысячами пользователей Discord. В середине марта «OG» перестал публиковать новые документы.

Один из участников сообщества, где были впервые опубликованы секретные данные, выразил полную уверенность в том, что власти США непременно поймают того, кто стоит за псевдонимом «OG». По его мнению, «OG» без предъявления какого-либо обвинения может быть помещен в тюрьму Гуантанамо, либо убит. Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии.

В США была обнаружена утечка секретных данных Пентагона. В документах содержались сведения о дальнейших планах украинского военного командования. По имеющейся информации, документы были опубликованы пользователем с ником «OG» на портале Discord. URA.RU собрало всю известную информацию об этом пользователе. Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии.