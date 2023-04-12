12 апреля 2023
11 апреля 2023

Жителям ЯНАО стали предлагать работу за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, пенсионерка, вакансии, работа, безработица, поиск работы, ярмарка вакансий, газета работа, поиск вакансий, сменить профессию
Чаще всего жителем ЯНАО предлагают работу компании из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Турции, Грузии и Узбекистана Фото:

Жители ЯНАО начали получать приглашения на работу в иностранных компаниях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru

«Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили, в том числе и около сотни резюме, созданных соискателями из ЯНАО. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (38%) и Беларуси (26%), а также Кыргызстана и Турции (по 7%), Грузии и Узбекистана (по 6%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за первые три месяца 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, которые разместили соискатели из России. Это на 52% больше, чем в прошлом году. Чаще всего ищут менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров, операторов call-центров, SMM-менеджеров, учителей, секретарей или ассистентов.

Ранее сообщалось, что Ямал занял второе место в списке регионов с самой высокой средней зарплатой. Средняя заработная плата ямальцев составляет 84 507 рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО начали получать приглашения на работу в иностранных компаниях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru «Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили, в том числе и около сотни резюме, созданных соискателями из ЯНАО. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (38%) и Беларуси (26%), а также Кыргызстана и Турции (по 7%), Грузии и Узбекистана (по 6%)», — говорится в сообщении. Уточняется, что за первые три месяца 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, которые разместили соискатели из России. Это на 52% больше, чем в прошлом году. Чаще всего ищут менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров, операторов call-центров, SMM-менеджеров, учителей, секретарей или ассистентов. Ранее сообщалось, что Ямал занял второе место в списке регионов с самой высокой средней зарплатой. Средняя заработная плата ямальцев составляет 84 507 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...