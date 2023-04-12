Жителям ЯНАО стали предлагать работу за рубежом

Чаще всего жителем ЯНАО предлагают работу компании из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Турции, Грузии и Узбекистана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО начали получать приглашения на работу в иностранных компаниях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru

«Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили, в том числе и около сотни резюме, созданных соискателями из ЯНАО. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (38%) и Беларуси (26%), а также Кыргызстана и Турции (по 7%), Грузии и Узбекистана (по 6%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за первые три месяца 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, которые разместили соискатели из России. Это на 52% больше, чем в прошлом году. Чаще всего ищут менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров, операторов call-центров, SMM-менеджеров, учителей, секретарей или ассистентов.

Ранее сообщалось, что Ямал занял второе место в списке регионов с самой высокой средней зарплатой. Средняя заработная плата ямальцев составляет 84 507 рублей.