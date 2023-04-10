10 апреля 2023
09 апреля 2023
08 апреля 2023

ЯНАО вошел в тройку лидеров регинов с самой высокой зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Средняя предлагаемая зарплата в ЯНАО 84 507 рублей Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место в списке регионов, в которых самые высокие зарплаты. Как сообщили аналитики поискового сервиса работы hh.ru, зарплаты в округе на 45% больше, чем в среднем по стране.

«Первое место заняла Магаданская область — по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в этом регионе составила 92 960 руб., что на 34 712 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (84 507 руб.), на третьем — Чукотский автономный округ (82 590 руб.)», — говорится в сообщении.

Аналитики уточняют, что за аналогичный период прошлого года средняя зарплата в регионе выросла на 1 744 рубля. В настоящее время на Ямале около 3,6 тысячи открытых вакансий, из которых 18% готовы платить от 150 тысяч рублей.

Ранее специалисты назвали самые востребованные вакансии работников нефтегазовой отрасли. Среди наиболее дефицитных оказались слесари, машинисты, водители, технологи и начальники смены.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место в списке регионов, в которых самые высокие зарплаты. Как сообщили аналитики поискового сервиса работы hh.ru, зарплаты в округе на 45% больше, чем в среднем по стране. «Первое место заняла Магаданская область — по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в этом регионе составила 92 960 руб., что на 34 712 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (84 507 руб.), на третьем — Чукотский автономный округ (82 590 руб.)», — говорится в сообщении. Аналитики уточняют, что за аналогичный период прошлого года средняя зарплата в регионе выросла на 1 744 рубля. В настоящее время на Ямале около 3,6 тысячи открытых вакансий, из которых 18% готовы платить от 150 тысяч рублей. Ранее специалисты назвали самые востребованные вакансии работников нефтегазовой отрасли. Среди наиболее дефицитных оказались слесари, машинисты, водители, технологи и начальники смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...