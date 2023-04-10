Средняя предлагаемая зарплата в ЯНАО 84 507 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место в списке регионов, в которых самые высокие зарплаты. Как сообщили аналитики поискового сервиса работы hh.ru, зарплаты в округе на 45% больше, чем в среднем по стране.

«Первое место заняла Магаданская область — по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в этом регионе составила 92 960 руб., что на 34 712 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (84 507 руб.), на третьем — Чукотский автономный округ (82 590 руб.)», — говорится в сообщении.

Аналитики уточняют, что за аналогичный период прошлого года средняя зарплата в регионе выросла на 1 744 рубля. В настоящее время на Ямале около 3,6 тысячи открытых вакансий, из которых 18% готовы платить от 150 тысяч рублей.

Ранее специалисты назвали самые востребованные вакансии работников нефтегазовой отрасли. Среди наиболее дефицитных оказались слесари, машинисты, водители, технологи и начальники смены.

