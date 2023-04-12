12 апреля 2023
11 апреля 2023

Власти Нового Уренгоя запустят на Пасху бесплатный автобус. Схема

Власти Нового Уренгоя запустят на Пасху бесплатный автобус
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , автобус, общественный транспорт, пассажиры, автопредприятие
Автобус будет курсировать с 22:00 15 апреля и до 5:00 16 апреля 2023 Фото:

Для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) на Пасху запустят бесплатный транспорт. Об этом сообщили в администрации города.

«Информируем новоуренгойцев, что на праздничные службы в храмы можно будет добраться на маршруте №7», — говорится в сообщении. В муниципалитете уточнили, что автобус будет курсировать с 22:00 15 апреля и до 5:00 16 апреля 2023.

Бесплатным проездом могут воспользоваться все жители города. В 2023 году праздник выпал на 16 апреля.

Схема движения автобуса
Схема движения автобуса

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Для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) на Пасху запустят бесплатный транспорт. Об этом сообщили в администрации города. «Информируем новоуренгойцев, что на праздничные службы в храмы можно будет добраться на маршруте №7», — говорится в сообщении. В муниципалитете уточнили, что автобус будет курсировать с 22:00 15 апреля и до 5:00 16 апреля 2023. Бесплатным проездом могут воспользоваться все жители города. В 2023 году праздник выпал на 16 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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