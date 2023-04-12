Власти Нового Уренгоя запустят на Пасху бесплатный автобус

Автобус будет курсировать с 22:00 15 апреля и до 5:00 16 апреля 2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) на Пасху запустят бесплатный транспорт. Об этом сообщили в администрации города.

«Информируем новоуренгойцев, что на праздничные службы в храмы можно будет добраться на маршруте №7», — говорится в сообщении. В муниципалитете уточнили, что автобус будет курсировать с 22:00 15 апреля и до 5:00 16 апреля 2023.

Бесплатным проездом могут воспользоваться все жители города. В 2023 году праздник выпал на 16 апреля.