Пермячка отсудила 200 тысяч рублей за потоп в своей квартире

13 апреля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Судебное решение было исполнено в полном объеме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае судебные приставы взыскали с управляющей компании более 200 тысяч рублей в пользу жительницы Соликамска. Ее квартира пострадала из-за затопления, после чего женщина обратилась в суд с исковым заявлением. Суд встал на ее сторону. «Гражданка обратилась в суд с иском к коммунальной организации. В результате срыва крана радиатора отопления этажом выше произошел залив ее квартиры. Зафиксированы следы протечки на обоях, потолке, разбухание стенок мебели, отслоение плитки за отопительной системой. Согласно исполнительному документу, поступившему в отдел приставов из суда, управляющая компания обязана была выплатить взыскательнице более 205 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Вся сумма долга в итоге была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов и впоследствии направлена взыскательнице. Производство по делу окончено его исполнением.

В Пермском крае судебные приставы взыскали с управляющей компании более 200 тысяч рублей в пользу жительницы Соликамска. Ее квартира пострадала из-за затопления, после чего женщина обратилась в суд с исковым заявлением. Суд встал на ее сторону. «Гражданка обратилась в суд с иском к коммунальной организации. В результате срыва крана радиатора отопления этажом выше произошел залив ее квартиры. Зафиксированы следы протечки на обоях, потолке, разбухание стенок мебели, отслоение плитки за отопительной системой. Согласно исполнительному документу, поступившему в отдел приставов из суда, управляющая компания обязана была выплатить взыскательнице более 205 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Вся сумма долга в итоге была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов и впоследствии направлена взыскательнице. Производство по делу окончено его исполнением.