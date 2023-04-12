12 апреля 2023

Пермячка отсудила 200 тысяч рублей за потоп в своей квартире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, аукцион, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, арбитраж, преступление, молоток судьи, судейский молоток, торги
Судебное решение было исполнено в полном объеме Фото:

В Пермском крае судебные приставы взыскали с управляющей компании более 200 тысяч рублей в пользу жительницы Соликамска. Ее квартира пострадала из-за затопления, после чего женщина обратилась в суд с исковым заявлением. Суд встал на ее сторону.

«Гражданка обратилась в суд с иском к коммунальной организации. В результате срыва крана радиатора отопления этажом выше произошел залив ее квартиры. Зафиксированы следы протечки на обоях, потолке, разбухание стенок мебели, отслоение плитки за отопительной системой. Согласно исполнительному документу, поступившему в отдел приставов из суда, управляющая компания обязана была выплатить взыскательнице более 205 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

Вся сумма долга в итоге была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов и впоследствии направлена взыскательнице. Производство по делу окончено его исполнением.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае судебные приставы взыскали с управляющей компании более 200 тысяч рублей в пользу жительницы Соликамска. Ее квартира пострадала из-за затопления, после чего женщина обратилась в суд с исковым заявлением. Суд встал на ее сторону. «Гражданка обратилась в суд с иском к коммунальной организации. В результате срыва крана радиатора отопления этажом выше произошел залив ее квартиры. Зафиксированы следы протечки на обоях, потолке, разбухание стенок мебели, отслоение плитки за отопительной системой. Согласно исполнительному документу, поступившему в отдел приставов из суда, управляющая компания обязана была выплатить взыскательнице более 205 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Вся сумма долга в итоге была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов и впоследствии направлена взыскательнице. Производство по делу окончено его исполнением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...