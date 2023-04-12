Пермячка отсудила 200 тысяч рублей за потоп в своей квартире

В Пермском крае судебные приставы взыскали с управляющей компании более 200 тысяч рублей в пользу жительницы Соликамска. Ее квартира пострадала из-за затопления, после чего женщина обратилась в суд с исковым заявлением. Суд встал на ее сторону.
«Гражданка обратилась в суд с иском к коммунальной организации. В результате срыва крана радиатора отопления этажом выше произошел залив ее квартиры. Зафиксированы следы протечки на обоях, потолке, разбухание стенок мебели, отслоение плитки за отопительной системой. Согласно исполнительному документу, поступившему в отдел приставов из суда, управляющая компания обязана была выплатить взыскательнице более 205 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.
Вся сумма долга в итоге была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов и впоследствии направлена взыскательнице. Производство по делу окончено его исполнением.
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