В аэропорту Перми задержан рейс в Москву

Воздушное судно должно было вылететь в Шереметьево в 08:30 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Рейс СУ 1395 из пермского аэропорта в Москву задержался на два часа. Информация о переносе вылета появилась утром 5 ноября.

«Воздушное судно должно было вылететь в Шереметьево в 08:30 по местному времени. Однако отправилось лишь в 10:30», — сказано на онлайн-табло Большого Савино.