В аэропорту Перми задержан рейс в Москву
Воздушное судно должно было вылететь в Шереметьево в 08:30
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Рейс СУ 1395 из пермского аэропорта в Москву задержался на два часа. Информация о переносе вылета появилась утром 5 ноября.
«Воздушное судно должно было вылететь в Шереметьево в 08:30 по местному времени. Однако отправилось лишь в 10:30», — сказано на онлайн-табло Большого Савино.
Причины задержки авиарейса не раскрываются. 4 ноября URA.RU писало о том, что в аэропорту Большое Савино произошла задержка нескольких рейсов. Одно из воздушных судов столкнулось с птицей. Самолет выполнял рейс по маршруту Махачкала — Пермь. После прибытия борт прошел технический осмотр, по результатам которого был допущен к дальнейшей эксплуатации.
