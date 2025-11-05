Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В аэропорту Перми задержан рейс в Москву

Из пермского аэропорта с двухчасовой задержкой отправился рейс в Москву
05 ноября 2025 в 10:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Воздушное судно должно было вылететь в Шереметьево в 08:30

Воздушное судно должно было вылететь в Шереметьево в 08:30

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Рейс СУ 1395 из пермского аэропорта в Москву задержался на два часа. Информация о переносе вылета появилась утром 5 ноября.

«Воздушное судно должно было вылететь в Шереметьево в 08:30 по местному времени. Однако отправилось лишь в 10:30», — сказано на онлайн-табло Большого Савино. 

Причины задержки авиарейса не раскрываются. 4 ноября URA.RU писало о том, что в аэропорту Большое Савино произошла задержка нескольких рейсов. Одно из воздушных судов столкнулось с птицей. Самолет выполнял рейс по маршруту Махачкала — Пермь. После прибытия борт прошел технический осмотр, по результатам которого был допущен к дальнейшей эксплуатации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал