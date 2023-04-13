Полицейские нашли в комбинезоне с кошкой и наркотики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали женщину, которая пыталась незаконно сбыть наркотики в общественных местах с помощью «закладок». На дело она взяла кошку, которую укутала в комбинезон младенца, чтобы не вызывать подозрений.

«С оригинальной идеей на Урал она приехала из Красноярского края. Гуляла, потихоньку сбрасывала наркотики, но все равно спалилась. При задержании полицейские достали пять свертков с белым порошком из костюма кошки», — сообщает telegram-канал Mash.

Также силовики нашли 12 готовых тайников, а дома у задержанной обнаружили 170 граммов наркотиков. «Животное для прикрытия освободили из детской одежды, закладчицу посадили в обезьянник», — сообщают журналисты.