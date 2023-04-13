Четыре человека погибли в ДТП на челябинской трассе. Фото

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП Фото:

Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области на трассе «Южноуральск — Магнитогорск». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Водитель „Тойота“ совершил наезд на двух работников дорожной службы, осуществлявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части. Затем иномарка столкнулась с впереди стоящей грузовой автомашиной дорожной службы „УАЗ“. В „УАЗе“ находился еще один сотрудник организации», — сообщили в полиции.

Погибли двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля «Тойота». Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

После наезда на рабочих «Тойота» въехала в грузовик
После наезда на рабочих «Тойота» въехала в грузовик
Фото:

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Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области на трассе «Южноуральск — Магнитогорск». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Водитель „Тойота“ совершил наезд на двух работников дорожной службы, осуществлявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части. Затем иномарка столкнулась с впереди стоящей грузовой автомашиной дорожной службы „УАЗ“. В „УАЗе“ находился еще один сотрудник организации», — сообщили в полиции. Погибли двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля «Тойота». Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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