Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП
Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области на трассе «Южноуральск — Магнитогорск». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Водитель „Тойота“ совершил наезд на двух работников дорожной службы, осуществлявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части. Затем иномарка столкнулась с впереди стоящей грузовой автомашиной дорожной службы „УАЗ“. В „УАЗе“ находился еще один сотрудник организации», — сообщили в полиции.
Погибли двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля «Тойота». Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.
После наезда на рабочих «Тойота» въехала в грузовик
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