Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области на трассе «Южноуральск — Магнитогорск». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Водитель „Тойота“ совершил наезд на двух работников дорожной службы, осуществлявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части. Затем иномарка столкнулась с впереди стоящей грузовой автомашиной дорожной службы „УАЗ“. В „УАЗе“ находился еще один сотрудник организации», — сообщили в полиции.

Погибли двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля «Тойота». Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.