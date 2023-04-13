Горение ликвидировала бригада пожарной части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В торговом центре «Арбат» Магнитогорска (Челябинская область) произошел пожар. Как сообщили 13 апреля в пресс-службе охранной организации «Право роста», причиной возгорания стала фритюрница, которую забыли выключить.

«Сегодня в ТЦ „Арбат“ произошел пожар. Причиной пожара стала включенная фритюрница, забытая поваром. Все осложнилось тем, что в соседнем помещении находится батутный центр. Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники „Право роста“ помогли эвакуировать детей из батутного центра и посетителей „Посуда Центра“», — сообщили в своем telegram-канале организации.

До приезда пожарной службы сотрудники «Право роста» тушили огонь своими силами. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших в инциденте нет.

Сотрудники охранной организации пытались тушить пожар самостоятельно пресс-служба охранной организации «Право роста»

В пожаре никто не пострадал пресс-служба охранной организации «Право роста»