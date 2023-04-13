В торговом центре Магнитогорска случился пожар из-за включенной фритюрницы. Фото

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
Горение ликвидировала бригада пожарной части Фото:

В торговом центре «Арбат» Магнитогорска (Челябинская область) произошел пожар. Как сообщили 13 апреля в пресс-службе охранной организации «Право роста», причиной возгорания стала фритюрница, которую забыли выключить.

«Сегодня в ТЦ „Арбат“ произошел пожар. Причиной пожара стала включенная фритюрница, забытая поваром. Все осложнилось тем, что в соседнем помещении находится батутный центр. Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники „Право роста“ помогли эвакуировать детей из батутного центра и посетителей „Посуда Центра“», — сообщили в своем telegram-канале организации.

До приезда пожарной службы сотрудники «Право роста» тушили огонь своими силами. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших в инциденте нет.

Сотрудники охранной организации пытались тушить пожар самостоятельно
Сотрудники охранной организации пытались тушить пожар самостоятельно
В пожаре никто не пострадал
В пожаре никто не пострадал
Пожар объяснили забытой включенной фритюрницей
Пожар объяснили забытой включенной фритюрницей

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В торговом центре «Арбат» Магнитогорска (Челябинская область) произошел пожар. Как сообщили 13 апреля в пресс-службе охранной организации «Право роста», причиной возгорания стала фритюрница, которую забыли выключить. «Сегодня в ТЦ „Арбат“ произошел пожар. Причиной пожара стала включенная фритюрница, забытая поваром. Все осложнилось тем, что в соседнем помещении находится батутный центр. Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники „Право роста“ помогли эвакуировать детей из батутного центра и посетителей „Посуда Центра“», — сообщили в своем telegram-канале организации. До приезда пожарной службы сотрудники «Право роста» тушили огонь своими силами. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших в инциденте нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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