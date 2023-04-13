Источник URA.RU: в закрытой школе Екатеринбурга насиловали детей

14 апреля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

О ЧП стало известно после того, как один из учащихся рассказал обо всем маме Фото: Анна Майорова © URA.RU В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Об этом сообщает источник URA.RU в силовых структурах. «Одна из воспитателей проводила показательную порку, чтобы наказывать тех, кто провинился. Иногда это были действия сексуального характера», — заявил собеседник. По данным telegram-канала Mash, речь идет о 76-летнем педагоге Александре К. Об инциденте стало известно после того, как один из воспитанников 13 лет сбежал из школы и рассказал обо всем маме. По его словам, дети должны были издеваться над нарушителями и снимать все на видео. В настоящее время мама пострадавшего обратилась в Следственный комитет, проходит проверка. Женщина пострадавшего мальчика утверждает, что администрация школы знала о происходящем, но не пресекала такие «товарищеские суды». Директора школы отстранили от работы.

В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Об этом сообщает источник URA.RU в силовых структурах. «Одна из воспитателей проводила показательную порку, чтобы наказывать тех, кто провинился. Иногда это были действия сексуального характера», — заявил собеседник. По данным telegram-канала Mash, речь идет о 76-летнем педагоге Александре К. Об инциденте стало известно после того, как один из воспитанников 13 лет сбежал из школы и рассказал обо всем маме. По его словам, дети должны были издеваться над нарушителями и снимать все на видео. В настоящее время мама пострадавшего обратилась в Следственный комитет, проходит проверка. Женщина пострадавшего мальчика утверждает, что администрация школы знала о происходящем, но не пресекала такие «товарищеские суды». Директора школы отстранили от работы.