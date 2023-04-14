МИД РФ: европейцы стремятся в РФ, несмотря на пропаганду Запада

14 апреля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Европейские граждане продолжают посещать Россию, несмотря на позицию Запада, заявил Алексей Климов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европейские граждане сохраняют интерес к туристическим поездкам в Россию, несмотря на антироссийскую риторику Запада. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он уточнил, что в первом квартире 2023 года загранучреждения РФ выдали более 48 тысяч виз в странах Европы. «Цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется», — поделился Климов в интервью РИА Новости. Он добавил, что перспективы дальнейшего роста поездок европейцев в Россию будут зависеть от темпов восстановления транспортной логистики. Климов указал, что, среди 48 тысяч выданных виз только 27 тысяч были туристическими, а 8,2 тысячи — деловыми. Страны Европы и США стали призывать своих граждан покинуть Россию после начала спецоперации на Украине. Лидеры НАТО пытаются настроить своих граждан против РФ при помощи пропаганды.

Европейские граждане сохраняют интерес к туристическим поездкам в Россию, несмотря на антироссийскую риторику Запада. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он уточнил, что в первом квартире 2023 года загранучреждения РФ выдали более 48 тысяч виз в странах Европы. «Цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется», — поделился Климов в интервью РИА Новости. Он добавил, что перспективы дальнейшего роста поездок европейцев в Россию будут зависеть от темпов восстановления транспортной логистики. Климов указал, что, среди 48 тысяч выданных виз только 27 тысяч были туристическими, а 8,2 тысячи — деловыми. Страны Европы и США стали призывать своих граждан покинуть Россию после начала спецоперации на Украине. Лидеры НАТО пытаются настроить своих граждан против РФ при помощи пропаганды.