13 апреля 2023

На Северо-западе Челябинска в выходные троллейбусы изменят маршрут из-за ремонта контактной сети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской пассажирский транспорт. Челябинск, троллейбус, пассажирский транспорт
Изменения коснутся двух троллейбусных маршрутов: №12 и №14 Фото:

В Челябинске с полуночи субботы до утра понедельника,17 апреля, из-за ремонта контактной сети закроют движение троллейбусов на участке Комсомольского проспекта от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Маршруты общественного транспорта на время работ изменятся, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Маршруты электротранспорта изменятся с 00-00 15 апреля до 05-00 17 апреля», — сообщили в ведомстве.

Троллейбус №12 проследует по маршруту ул. Молдавская — ул. Молодогвардейцев — ул. Братьев Кашириных — ул. Труда — ДС «Юность» — АМЗ, обратно через ДС «Юность» — Алое поле — ул. Энгельса. Маршрут №14 пройдет по ЧМК — Свердловский пр. — Парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой. Пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске с полуночи субботы до утра понедельника,17 апреля, из-за ремонта контактной сети закроют движение троллейбусов на участке Комсомольского проспекта от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Маршруты общественного транспорта на время работ изменятся, сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Маршруты электротранспорта изменятся с 00-00 15 апреля до 05-00 17 апреля», — сообщили в ведомстве. Троллейбус №12 проследует по маршруту ул. Молдавская — ул. Молодогвардейцев — ул. Братьев Кашириных — ул. Труда — ДС «Юность» — АМЗ, обратно через ДС «Юность» — Алое поле — ул. Энгельса. Маршрут №14 пройдет по ЧМК — Свердловский пр. — Парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой. Пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...