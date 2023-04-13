На Северо-западе Челябинска в выходные троллейбусы изменят маршрут из-за ремонта контактной сети

В Челябинске с полуночи субботы до утра понедельника,17 апреля, из-за ремонта контактной сети закроют движение троллейбусов на участке Комсомольского проспекта от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Маршруты общественного транспорта на время работ изменятся, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Маршруты электротранспорта изменятся с 00-00 15 апреля до 05-00 17 апреля», — сообщили в ведомстве.
Троллейбус №12 проследует по маршруту ул. Молдавская — ул. Молодогвардейцев — ул. Братьев Кашириных — ул. Труда — ДС «Юность» — АМЗ, обратно через ДС «Юность» — Алое поле — ул. Энгельса. Маршрут №14 пройдет по ЧМК — Свердловский пр. — Парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой. Пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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