В курганском округе наградили подростков, которые тушили пожар

14 апреля 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Подростки из Шумихинского округа Курганской области помогли в тушении пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подростки из Шумихинского округа Курганской области получили награды за тушение пожара. Об этом сообщила администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «В деревне Сажино 4 апреля произошло возгорание сена. До приезда пожарных на помощь пришли шестеро ребят. Они первыми увидели огонь, сообщили об этом хозяйке и соседям, начали тушить, носили воду ведрами из двух соседних домов и не допустили распространения огня на надворные постройки и дом», — написано в посте. В тушении пожара принимали участие Максим Иванов, Леонид Борисенков, Данил Калинин, Артур Насыров, Виктор Евсеев и Екатерина Иванова. Ребятам вручили благодарственные письма и сладкие подарки. Ранее URA.RU писало, что Курганский губернатор обвинил жителей в росте числа возгораний. Весной 2023 года ситуация с пожарами стремительно ухудшается.

Подростки из Шумихинского округа Курганской области получили награды за тушение пожара. Об этом сообщила администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «В деревне Сажино 4 апреля произошло возгорание сена. До приезда пожарных на помощь пришли шестеро ребят. Они первыми увидели огонь, сообщили об этом хозяйке и соседям, начали тушить, носили воду ведрами из двух соседних домов и не допустили распространения огня на надворные постройки и дом», — написано в посте. В тушении пожара принимали участие Максим Иванов, Леонид Борисенков, Данил Калинин, Артур Насыров, Виктор Евсеев и Екатерина Иванова. Ребятам вручили благодарственные письма и сладкие подарки. Ранее URA.RU писало, что Курганский губернатор обвинил жителей в росте числа возгораний. Весной 2023 года ситуация с пожарами стремительно ухудшается.