13 апреля 2023

В курганском округе наградили подростков, которые тушили пожар

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Подростки из Шумихинского округа Курганской области помогли в тушении пожара Фото:

Подростки из Шумихинского округа Курганской области получили награды за тушение пожара. Об этом сообщила администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Сажино 4 апреля произошло возгорание сена. До приезда пожарных на помощь пришли шестеро ребят. Они первыми увидели огонь, сообщили об этом хозяйке и соседям, начали тушить, носили воду ведрами из двух соседних домов и не допустили распространения огня на надворные постройки и дом», — написано в посте.

В тушении пожара принимали участие Максим Иванов, Леонид Борисенков, Данил Калинин, Артур Насыров, Виктор Евсеев и Екатерина Иванова. Ребятам вручили благодарственные письма и сладкие подарки.

Ранее URA.RU писало, что Курганский губернатор обвинил жителей в росте числа возгораний. Весной 2023 года ситуация с пожарами стремительно ухудшается.

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Подростки из Шумихинского округа Курганской области получили награды за тушение пожара. Об этом сообщила администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «В деревне Сажино 4 апреля произошло возгорание сена. До приезда пожарных на помощь пришли шестеро ребят. Они первыми увидели огонь, сообщили об этом хозяйке и соседям, начали тушить, носили воду ведрами из двух соседних домов и не допустили распространения огня на надворные постройки и дом», — написано в посте. В тушении пожара принимали участие Максим Иванов, Леонид Борисенков, Данил Калинин, Артур Насыров, Виктор Евсеев и Екатерина Иванова. Ребятам вручили благодарственные письма и сладкие подарки. Ранее URA.RU писало, что Курганский губернатор обвинил жителей в росте числа возгораний. Весной 2023 года ситуация с пожарами стремительно ухудшается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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