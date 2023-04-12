Курганский губернатор обвинил жителей области в росте числа пожаров

Курганский губернатор обвинил жителей региона в росте числа пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в росте числа пожаров виноваты сами жители региона. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Абсолютное большинство пожаров — дело наших с вами собственных рук. Поджигают дети из баловства, дачники, сжигающие траву на участках, а также лица без определенного места жительства», — рассказал Шумков в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

По словам губернатора, когда подавляющая часть населения была на ковидном карантине и ограничена в передвижениях, количество пожаров было в десятки раз меньше. Весной 2023 года ситуация с пожарами стремительно ухудшается. Шумков подчеркнул, что при очередном объезде Кургана лично увидел, как распространяется еще один ландшафтный пожар. Кто-то поджег траву и перешло на дачи.

Шумков призвал жителей не поджигать ничего самим. Он попросил курганцев также не позволять этого делать другим, причем в самой жесткой форме.

URA.RU ранее писало, что курганский губернатор сообщил о поимке первого в 2023 году виновника пожара в Каргапольском округе. Шумков попросил жителей быть ответственными при обращении с огнем.