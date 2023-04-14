Министр экономразвития РФ улучшил прогноз по инфляции в стране

Глава Минэкономразвития Решетников: в 2023 году инфляция в России ожидается на уровне 5,3%
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Уровень инфляции 5,3% обусловлен отсутствием индексации тарифов в 2023 году Фото:

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,3% в 2023 году. Об этом сообщил глава экономического развития Максим Решетников в ходе совместного заседания коллегии Минэкономразвития и Минфина. Инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%.

«По итогам этого года она [инфляция] будет на уровне 5,3%», — заявил Максим Решетников. Он отметил, что это обусловлено отсутствием индексации тарифов в 2023 году.

Как подсчитали в ведомстве, за прошедшие 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в России выросли в среднем на 4,3%, передает RT. Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым низким с ноября 2020-го.

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Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,3% в 2023 году. Об этом сообщил глава экономического развития Максим Решетников в ходе совместного заседания коллегии Минэкономразвития и Минфина. Инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%. «По итогам этого года она [инфляция] будет на уровне 5,3%», — заявил Максим Решетников. Он отметил, что это обусловлено отсутствием индексации тарифов в 2023 году. Как подсчитали в ведомстве, за прошедшие 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в России выросли в среднем на 4,3%, передает RT. Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым низким с ноября 2020-го.
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