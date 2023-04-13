Ребенку погибшего на работе пермяка выплатят 650 тысяч рублей за душевные страдания

Предприятие выплатит ребенку погибшего пермского рабочего 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Пермский суд установил, что несовершеннолетняя понесла физические и душевные страдания и острую душевную боль после смерти отца. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Гибель отца причинила ребенку невосполнимые физические и нравственные страдания, глубокое потрясение, острую душевную боль. Свердловский районный суд г. Перми требования удовлетворил частично, взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 650 тысяч рублей», — говорится на сайте.
Отец девочки работал помощником машиниста буровой установки. Во время одной из командировок с мужчиной произошел несчастный случай, из-за которого он погиб. Выяснилось, что причиной этого стало нарушение техники безопасности и непроведение инструктажа по технике безопасности.
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