Мэр из ХМАО проинспектировал проблемные участки города

Мэр проверил ход очистки городских улиц от снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев во время поездки по городу, проверил проведение противопаводковых мероприятий и очистку улиц от снега. Об этом мэр рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Еженедельно выезжаю с коллегами в рейд по городу. В основе — обращения горожан. Главное из повестки: контроль качества проведения противопаводковых мероприятий; очистка улиц, автодорог и пешеходных переходов от снега; контроль за вывозом с территории города снежных масс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости проводится обработка противогололедным составом. Глава муниципалитета так же проинспектировал ход благоустройства территории после проведения ремонтных работ на теплотрассе по ул. Сутормина 9/2 и обсудил вопрос с ливневой канализацией по улице Московской.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай 26 марта проинспектировала затопленные дворы в микрорайонах города. Коммунальным службам были данные новые поручение, которые глава города держит на личном контроле.