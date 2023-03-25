25 марта 2023

Мэр Нефтеюганска проинспектировала затопленные дворы. Фото

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Дождь и затопленные парки. Екатеринбург, лужа, отражение в луже
Жители Нефтеюганска жалуются на огромные лужи (фото из архива) Фото:

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай 26 марта проинспектировала затопленные дворы в микрорайонах города. Как сообщила глава в своем telegram-канале, коммунальным службам даны новые поручения. Их исполнение Бугай держит на личном контроле.

«Сегодня совместно с представителями департамента ЖКХ, Службы единого заказчика и думы Нефтеюганска провели внеплановый выезд по микрорайонам города. Оценили качество уборки снега — по этому вопросу ответственным службам были даны поручения о необходимости технического усиления. В части ликвидации последствий паводка нам предстоит решить еще очень много задач», — написала Бугай.

Мэр отметила, что в воскресенье с городских улиц было вывезено 4,5 тысячи кубометров снега. Коммунальные службы очищают дождеприемники и трубы, откачивают септики и занимаются пропаркой ливневой канализации.

«Хозяйственные работы в Нефтеюганске не прекращаются. Ситуацию отслеживаю ежедневно», — сообщила Бугай.

Ранее URA.RU рассказывало, что дворы и улицы в ХМАО затопило талой водой. Местные жители жалуются на это в соцсетях. Так, в Нефтеюганске в одном из дворов застряла машина скорой помощи.

Мэр вместе с представителями департамента ЖКХ, СЕЗ и думы Нефтеюганска проинспектировали затопленные дворы

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Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай 26 марта проинспектировала затопленные дворы в микрорайонах города. Как сообщила глава в своем telegram-канале, коммунальным службам даны новые поручения. Их исполнение Бугай держит на личном контроле. «Сегодня совместно с представителями департамента ЖКХ, Службы единого заказчика и думы Нефтеюганска провели внеплановый выезд по микрорайонам города. Оценили качество уборки снега — по этому вопросу ответственным службам были даны поручения о необходимости технического усиления. В части ликвидации последствий паводка нам предстоит решить еще очень много задач», — написала Бугай. Мэр отметила, что в воскресенье с городских улиц было вывезено 4,5 тысячи кубометров снега. Коммунальные службы очищают дождеприемники и трубы, откачивают септики и занимаются пропаркой ливневой канализации. «Хозяйственные работы в Нефтеюганске не прекращаются. Ситуацию отслеживаю ежедневно», — сообщила Бугай. Ранее URA.RU рассказывало, что дворы и улицы в ХМАО затопило талой водой. Местные жители жалуются на это в соцсетях. Так, в Нефтеюганске в одном из дворов застряла машина скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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