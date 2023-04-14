В офисе Зеленского расстроились, что не смогли убить всех украинцев, поддерживающих Россию

Киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. С таким заявлением выступил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что сейчас сложнее выполнить эту задачу.
«Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. Но только чуть-чуть, это не значит „невозможно“. И мы должны сегодня достаточно жестко пойти по этому пути», — сказал Михаил Подоляк. Видео с его заявлением опубликовано в telegram-канале «Украина.ру».
Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Украина собирается провести наступление через два месяца. Для этого украинской армии понадобятся новые артиллерийские снаряды, передает «Национальная служба новостей».
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