14 апреля 2023

В офисе Зеленского расстроились, что не смогли убить всех украинцев, поддерживающих Россию

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк считает, что ВСУ должны были уничтожить всех нелояльных украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. С таким заявлением выступил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что сейчас сложнее выполнить эту задачу.

«Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. Но только чуть-чуть, это не значит „невозможно“. И мы должны сегодня достаточно жестко пойти по этому пути», — сказал Михаил Подоляк. Видео с его заявлением опубликовано в telegram-канале «Украина.ру».

Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Украина собирается провести наступление через два месяца. Для этого украинской армии понадобятся новые артиллерийские снаряды, передает «Национальная служба новостей».

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Киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. С таким заявлением выступил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что сейчас сложнее выполнить эту задачу. «Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. Но только чуть-чуть, это не значит „невозможно“. И мы должны сегодня достаточно жестко пойти по этому пути», — сказал Михаил Подоляк. Видео с его заявлением опубликовано в telegram-канале «Украина.ру». Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Украина собирается провести наступление через два месяца. Для этого украинской армии понадобятся новые артиллерийские снаряды, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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