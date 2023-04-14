В офисе Зеленского расстроились, что не смогли убить всех украинцев, поддерживающих Россию 15 апреля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 + Михаил Подоляк считает, что ВСУ должны были уничтожить всех нелояльных украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. С таким заявлением выступил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что сейчас сложнее выполнить эту задачу. «Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. Но только чуть-чуть, это не значит „невозможно“. И мы должны сегодня достаточно жестко пойти по этому пути», — сказал Михаил Подоляк. Видео с его заявлением опубликовано в telegram-канале «Украина.ру». Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Украина собирается провести наступление через два месяца. Для этого украинской армии понадобятся новые артиллерийские снаряды, передает «Национальная служба новостей». Киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. С таким заявлением выступил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что сейчас сложнее выполнить эту задачу. «Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. Но только чуть-чуть, это не значит „невозможно“. И мы должны сегодня достаточно жестко пойти по этому пути», — сказал Михаил Подоляк. Видео с его заявлением опубликовано в telegram-канале «Украина.ру». Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Украина собирается провести наступление через два месяца. Для этого украинской армии понадобятся новые артиллерийские снаряды, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям