Кто пытался взорвать премьера Японии. Видео

Kyodo news: покушение на премьера Кисиду совершил 24-летний японец
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фумио Кисида. stock, stock, кисида фумио
Покушение на Фумио Кисиду совершил 24-летний японец Фото:

Взрыв в японском городе Вакаяма произошел в результате детонации взрывчатого вещества, находящегося в двух цилиндрических предметах, похожими на металлические трубы. Они были изъяты следователями. Один из предметов кинул в сторону премьера Японии Фумио Кисиды 24-летний молодой человек.

«Премьер-министр Фумио Кисида не пострадал после того, как мужчина бросил цилиндрический предмет, который взорвался перед речью», — передает японское издание Kyodo news. Сообщается, что подозреваемый в покушении уже задержан. Взорвавшимся предметом могла быть сигнальная ракета.

Инцидент произошел в 11:30 утра по японскому времени (5:30 по Москве). В месте взрыва должен бы выступать Фумио Кисида. Японский премьер извинился перед гражданами за сложившуюся ситуацию, передает агентство Nation News.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Взрыв в японском городе Вакаяма произошел в результате детонации взрывчатого вещества, находящегося в двух цилиндрических предметах, похожими на металлические трубы. Они были изъяты следователями. Один из предметов кинул в сторону премьера Японии Фумио Кисиды 24-летний молодой человек. «Премьер-министр Фумио Кисида не пострадал после того, как мужчина бросил цилиндрический предмет, который взорвался перед речью», — передает японское издание Kyodo news. Сообщается, что подозреваемый в покушении уже задержан. Взорвавшимся предметом могла быть сигнальная ракета. Инцидент произошел в 11:30 утра по японскому времени (5:30 по Москве). В месте взрыва должен бы выступать Фумио Кисида. Японский премьер извинился перед гражданами за сложившуюся ситуацию, передает агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...