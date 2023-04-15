Кто пытался взорвать премьера Японии. Видео

Kyodo news: покушение на премьера Кисиду совершил 24-летний японец

15 апреля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Покушение на Фумио Кисиду совершил 24-летний японец Фото: Алексей Баранов Взрыв в японском городе Вакаяма произошел в результате детонации взрывчатого вещества, находящегося в двух цилиндрических предметах, похожими на металлические трубы. Они были изъяты следователями. Один из предметов кинул в сторону премьера Японии Фумио Кисиды 24-летний молодой человек. «Премьер-министр Фумио Кисида не пострадал после того, как мужчина бросил цилиндрический предмет, который взорвался перед речью», — передает японское издание Kyodo news. Сообщается, что подозреваемый в покушении уже задержан. Взорвавшимся предметом могла быть сигнальная ракета. Инцидент произошел в 11:30 утра по японскому времени (5:30 по Москве). В месте взрыва должен бы выступать Фумио Кисида. Японский премьер извинился перед гражданами за сложившуюся ситуацию, передает агентство Nation News.

Взрыв в японском городе Вакаяма произошел в результате детонации взрывчатого вещества, находящегося в двух цилиндрических предметах, похожими на металлические трубы. Они были изъяты следователями. Один из предметов кинул в сторону премьера Японии Фумио Кисиды 24-летний молодой человек. «Премьер-министр Фумио Кисида не пострадал после того, как мужчина бросил цилиндрический предмет, который взорвался перед речью», — передает японское издание Kyodo news. Сообщается, что подозреваемый в покушении уже задержан. Взорвавшимся предметом могла быть сигнальная ракета. Инцидент произошел в 11:30 утра по японскому времени (5:30 по Москве). В месте взрыва должен бы выступать Фумио Кисида. Японский премьер извинился перед гражданами за сложившуюся ситуацию, передает агентство Nation News.