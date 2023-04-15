Взрыв в японском городе Вакаяма произошел в результате детонации взрывчатого вещества, находящегося в двух цилиндрических предметах, похожими на металлические трубы. Они были изъяты следователями. Один из предметов кинул в сторону премьера Японии Фумио Кисиды 24-летний молодой человек.
«Премьер-министр Фумио Кисида не пострадал после того, как мужчина бросил цилиндрический предмет, который взорвался перед речью», — передает японское издание Kyodo news. Сообщается, что подозреваемый в покушении уже задержан. Взорвавшимся предметом могла быть сигнальная ракета.
Инцидент произошел в 11:30 утра по японскому времени (5:30 по Москве). В месте взрыва должен бы выступать Фумио Кисида. Японский премьер извинился перед гражданами за сложившуюся ситуацию, передает агентство Nation News.
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