Shot: в жилом районе Москвы обнаружили гранату

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Граната была найдена возле объекта энергетической инфраструктуры Фото:

В жилом районе Москве обнаружили гранату. Об этом сообщает Shot. Рядом с местом, где была найдена граната, находится объект энергетической инфраструктуры.

«Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в московском районе Очаково-Матвеевское», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Известно, что место нахождения гранаты оцепили полицейские, его проверят с помощью кинологов.

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В жилом районе Москве обнаружили гранату. Об этом сообщает Shot. Рядом с местом, где была найдена граната, находится объект энергетической инфраструктуры. «Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в московском районе Очаково-Матвеевское», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Известно, что место нахождения гранаты оцепили полицейские, его проверят с помощью кинологов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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