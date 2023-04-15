Shot: в жилом районе Москвы обнаружили гранату

15 апреля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Граната была найдена возле объекта энергетической инфраструктуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В жилом районе Москве обнаружили гранату. Об этом сообщает Shot. Рядом с местом, где была найдена граната, находится объект энергетической инфраструктуры. «Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в московском районе Очаково-Матвеевское», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Известно, что место нахождения гранаты оцепили полицейские, его проверят с помощью кинологов.

В жилом районе Москве обнаружили гранату. Об этом сообщает Shot. Рядом с местом, где была найдена граната, находится объект энергетической инфраструктуры. «Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в московском районе Очаково-Матвеевское», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Известно, что место нахождения гранаты оцепили полицейские, его проверят с помощью кинологов.