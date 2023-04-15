Shot: в жилом районе Москвы обнаружили гранату

Граната была найдена возле объекта энергетической инфраструктуры
В жилом районе Москве обнаружили гранату. Об этом сообщает Shot. Рядом с местом, где была найдена граната, находится объект энергетической инфраструктуры.
«Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в московском районе Очаково-Матвеевское», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Известно, что место нахождения гранаты оцепили полицейские, его проверят с помощью кинологов.
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