Украинский самолет загорелся во время военного столкновения в Судане

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Украинский самолет загорелся в Судане (архивное фото) Фото:

В Судане загорелся Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщила стюардесса компании Алина Посохова.

«Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся», — написала Алина Посохова на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее между регулярной армией и спецназом в Судане начались столкновения. В МИД РФ выразили обеспокоенность данным событием.

Обновлено в 20:14.
Информация о якобы захвате украинских заложников в столице Судана не подтверждается, находящихся в аэропорту членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

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В Судане загорелся Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщила стюардесса компании Алина Посохова. «Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся», — написала Алина Посохова на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ранее между регулярной армией и спецназом в Судане начались столкновения. В МИД РФ выразили обеспокоенность данным событием. Обновлено в 20:14. Информация о якобы захвате украинских заложников в столице Судана не подтверждается, находящихся в аэропорту членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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