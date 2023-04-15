Украинский самолет загорелся во время военного столкновения в Судане

В Судане загорелся Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщила стюардесса компании Алина Посохова.
«Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся», — написала Алина Посохова на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее между регулярной армией и спецназом в Судане начались столкновения. В МИД РФ выразили обеспокоенность данным событием.
Обновлено в 20:14.
Информация о якобы захвате украинских заложников в столице Судана не подтверждается, находящихся в аэропорту членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».
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