Украинский самолет загорелся во время военного столкновения в Судане

15 апреля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Украинский самолет загорелся в Судане (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Судане загорелся Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщила стюардесса компании Алина Посохова. «Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся», — написала Алина Посохова на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ранее между регулярной армией и спецназом в Судане начались столкновения. В МИД РФ выразили обеспокоенность данным событием. Обновлено в 20:14.

Информация о якобы захвате украинских заложников в столице Судана не подтверждается, находящихся в аэропорту членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

В Судане загорелся Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщила стюардесса компании Алина Посохова. «Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся», — написала Алина Посохова на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ранее между регулярной армией и спецназом в Судане начались столкновения. В МИД РФ выразили обеспокоенность данным событием. Обновлено в 20:14. Информация о якобы захвате украинских заложников в столице Судана не подтверждается, находящихся в аэропорту членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».