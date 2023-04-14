14 апреля 2023

Власти Перми будут каждую неделю проверять строительство зоопарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, зоопарк пермь
В Перми возведение зоопарка стало долгостроем Фото:

Власти Перми решили взять на еженедельный контроль строительство нового зоопарка. Об этом рассказал в своем telegram-канале внештатный советник губернатора Павел Черепанов.

«Радует готовность ряда вольеров в зоопарке. Но подрядчику необходимо ускорить стройку. Решили проверять ход работ на регулярной еженедельной основе», — написал в посте советник губернатора.

Строительство зоопарка начали в Перми еще в 2017 году. Объем работ предварительно оценивался в 1,8 млрд рублей. По условиям соглашения между подрядчиком и управлением капитального строительства Пермского края — зоопарк должны были сдать в эксплуатацию весной 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство зоопарка в Перми было остановлено на неопределенный срок. Спор между подрядчиком и заказчиком рассматривался в Арбитражном суде Прикамья.

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Власти Перми решили взять на еженедельный контроль строительство нового зоопарка. Об этом рассказал в своем telegram-канале внештатный советник губернатора Павел Черепанов. «Радует готовность ряда вольеров в зоопарке. Но подрядчику необходимо ускорить стройку. Решили проверять ход работ на регулярной еженедельной основе», — написал в посте советник губернатора. Строительство зоопарка начали в Перми еще в 2017 году. Объем работ предварительно оценивался в 1,8 млрд рублей. По условиям соглашения между подрядчиком и управлением капитального строительства Пермского края — зоопарк должны были сдать в эксплуатацию весной 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что строительство зоопарка в Перми было остановлено на неопределенный срок. Спор между подрядчиком и заказчиком рассматривался в Арбитражном суде Прикамья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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