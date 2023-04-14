Власти Перми будут каждую неделю проверять строительство зоопарка

15 апреля 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

В Перми возведение зоопарка стало долгостроем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми решили взять на еженедельный контроль строительство нового зоопарка. Об этом рассказал в своем telegram-канале внештатный советник губернатора Павел Черепанов. «Радует готовность ряда вольеров в зоопарке. Но подрядчику необходимо ускорить стройку. Решили проверять ход работ на регулярной еженедельной основе», — написал в посте советник губернатора. Строительство зоопарка начали в Перми еще в 2017 году. Объем работ предварительно оценивался в 1,8 млрд рублей. По условиям соглашения между подрядчиком и управлением капитального строительства Пермского края — зоопарк должны были сдать в эксплуатацию весной 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что строительство зоопарка в Перми было остановлено на неопределенный срок. Спор между подрядчиком и заказчиком рассматривался в Арбитражном суде Прикамья.

Власти Перми решили взять на еженедельный контроль строительство нового зоопарка. Об этом рассказал в своем telegram-канале внештатный советник губернатора Павел Черепанов. «Радует готовность ряда вольеров в зоопарке. Но подрядчику необходимо ускорить стройку. Решили проверять ход работ на регулярной еженедельной основе», — написал в посте советник губернатора. Строительство зоопарка начали в Перми еще в 2017 году. Объем работ предварительно оценивался в 1,8 млрд рублей. По условиям соглашения между подрядчиком и управлением капитального строительства Пермского края — зоопарк должны были сдать в эксплуатацию весной 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что строительство зоопарка в Перми было остановлено на неопределенный срок. Спор между подрядчиком и заказчиком рассматривался в Арбитражном суде Прикамья.