В Перми остановили строительство нового зоопарка

Руководитель проекта АО «РЖД Строй» Илья Козырев (слева) уже арестован Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Строительство нового Пермского зоопарка приостановлено на неопределенный срок. Об этом представитель подрядчика АО «РЖДСтрой» заявил в Арбитражном суде Пермского края.

«Работы не ведутся. Ждем финальную проектно-сметную документацию, направление на госэкспертизу которой ожидается не ранее апреля 2020 года», — приводит слова подрядчика издание 59.ру. Представитель АО «РЖДСтрой» заявила, что вина за срыв строительства нового зоопарка лежит на заказчике, который не предоставил откорректированную проектно-сметную документацию.

13 января Арбитражный суд Прикамья начал рассмотрение иска Управления капитального строительства Пермского края (УКС) к АО «РЖД Строй». Заказчик требует от подрядчика неустойку в размере более 1,6 млрд рублей за срыв сроков строительства. Соответствующее заявление представители УКСа направили в суд после заявления начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Михаила Давыдова о том, что возможный ущерб по уголовному делу Пермского зоопарка может составить 1,8 млрд рублей.

В конце декабря 2019 года губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram, заявил обратное. Он сказал, что стройка не остановлена и подрядчик за свой счет исправляет недоработки. В пресс-службе пермского министерства строительства пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

«URA.RU» рассказывало, что по уголовному делу уже арестованы руководитель проекта АО «РЖД Строй» Илья Козырев и экс-начальник УКС Прикамья Дмитрий Левинский. В отношении последнего сотрудники Следственного комитета также возбудили уголовное дело из-за сноса гаражей в микрорайоне Разгуляй под новую сцену театра оперы и балета.