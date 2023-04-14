Игорь Шестаков впервые привезет в Челябинск благодатный огонь из Иерусалима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск везут благодатный огонь, который снизошел в Иерусалиме. Транспортировка осуществляется самолетом, чтобы прибыть к Пасхальным богослужениям. Об этом рассказал секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

«Дорогие друзья, мы находимся в столице древней и чудесной Армении — Ереване. Наш самолет совершил посадку для того, чтобы произвести дозаправку. Сейчас мы продолжим наш путь в наш богоспасаемый город Челябинск. Впервые в истории челябинской епархии мы везем благодатный огонь из святого города Иерусалим», — отметил Шестаков.

Шестаков выразил надежду, что все верующие, которые собрались в челябинских храмах, дождутся благодатного огня. Он сообщил, что поделится пасхальной радостью со всеми.

«Везем огонь из святого города Иерусалим прямо из Храма гроба Господня. Ждите нас, мы спешим», — добавил Шестаков.