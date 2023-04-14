14 апреля 2023

В Челябинск впервые везут благодатный огонь из Иерусалима. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция участников экспедиции на перевал Дятлова. Челябинск, портрет, отец игорь шестаков
Игорь Шестаков впервые привезет в Челябинск благодатный огонь из Иерусалима Фото:

В Челябинск везут благодатный огонь, который снизошел в Иерусалиме. Транспортировка осуществляется самолетом, чтобы прибыть к Пасхальным богослужениям. Об этом рассказал секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

«Дорогие друзья, мы находимся в столице древней и чудесной Армении — Ереване. Наш самолет совершил посадку для того, чтобы произвести дозаправку. Сейчас мы продолжим наш путь в наш богоспасаемый город Челябинск. Впервые в истории челябинской епархии мы везем благодатный огонь из святого города Иерусалим», — отметил Шестаков.

Шестаков выразил надежду, что все верующие, которые собрались в челябинских храмах, дождутся благодатного огня. Он сообщил, что поделится пасхальной радостью со всеми.

«Везем огонь из святого города Иерусалим прямо из Храма гроба Господня. Ждите нас, мы спешим», — добавил Шестаков.

Благодатный огонь везут в Челябинск из Храма гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь везут в Челябинск из Храма гроба Господня в Иерусалиме

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинск везут благодатный огонь, который снизошел в Иерусалиме. Транспортировка осуществляется самолетом, чтобы прибыть к Пасхальным богослужениям. Об этом рассказал секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков. «Дорогие друзья, мы находимся в столице древней и чудесной Армении — Ереване. Наш самолет совершил посадку для того, чтобы произвести дозаправку. Сейчас мы продолжим наш путь в наш богоспасаемый город Челябинск. Впервые в истории челябинской епархии мы везем благодатный огонь из святого города Иерусалим», — отметил Шестаков. Шестаков выразил надежду, что все верующие, которые собрались в челябинских храмах, дождутся благодатного огня. Он сообщил, что поделится пасхальной радостью со всеми. «Везем огонь из святого города Иерусалим прямо из Храма гроба Господня. Ждите нас, мы спешим», — добавил Шестаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...