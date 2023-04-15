Путин принимает участие в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

В Москве в Храме Христа Спасителя проводится пасхальное богослужение
Президент России Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя в Москве, чтобы принять участие в пасхальном богослужении. Об этом передают корреспонденты с места событий.
«Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — сообщают корреспонденты РИА Новости.
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