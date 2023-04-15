15 апреля 2023

Путин принимает участие в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

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В Москве в Храме Христа Спасителя проводится пасхальное богослужение Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя в Москве, чтобы принять участие в пасхальном богослужении. Об этом передают корреспонденты с места событий.

«Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — сообщают корреспонденты РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя в Москве, чтобы принять участие в пасхальном богослужении. Об этом передают корреспонденты с места событий. «Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — сообщают корреспонденты РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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