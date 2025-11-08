Теневой прайс-лист КПП: как на самом деле решаются проблемы с пробками из фур на границе с Казахстаном

По мнению экспертов, ситуация с пробками на границе РФ и Казахстана может повториться в декабре Фото: Илья Московец © URA.RU

С сентября на границе России и Казахстана образуются многокилометровые пробки из грузовиков с китайскими товарами. Заторы срывают сроки поставок, нанося бизнесу миллионные убытки и подталкивая к использованию нелегальных схем.

По одной из версий, причина — отсутствие у водителей необходимых документов. По данным казахстанских СМИ, пропуск упрощается за счет взяток. Несмотря на заявление Федеральной таможенной службы (ФТС) об отсутствии серьезных пробок и указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедур, проблема, по сообщениям СМИ, сохраняется. Подробнее о ситуации на границе российско-казахстанской границе — в материале URA.RU.

Что происходит на границе РФ и Казахстана

Первая информация о заторах на границе двух стран стала появляться еще в сентябре. Первыми об этом сообщили казахстанские СМИ. Они писали о том, что тысячи грузовых автомобилей не могут въехать на территорию России.

По данным на конец октября, на российско-казахстанской границе скопилось свыше 10 тысяч большегрузов, передает издание «Деловой Петербург». По информации казахстанский изданий, введение усиленных процедур досмотра оказало влияние на транспортировку различных категорий товаров — от крупногабаритной техники и одежды до грузов, отправляемых посредством экспресс-доставки. Данная ситуация привела к возникновению проблем в логистической сфере и угрозам срыва сроков поставок товаров в розничные сети и интернет-магазины.

В чем причина затора

Согласно данным СМИ Казахстана, причина заключается в работе усиленных мобильных групп проверки на российских пограничных пунктах. Водители опасаются, что содержимое их полуприцепов может оказаться нелегальным, и поэтому предпочитают оставаться на обочине трассы в ожидании улучшения ситуации.

В свою очередь, российские таможенники заявили, что причиной значительных скоплений грузового транспорта являются проблемы с документацией и нарушения у владельцев грузов. Именно поэтому они инструктируют водителей воздержаться от въезда в Россию. Таможенные органы РФ не имеют отношения к образованию пробок и скоплению автомобилей, сообщил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни, полковник Алексей Тимановский.

«Вероятно, у владельцев грузов нет всех необходимых документов для ввоза иностранных товаров на территорию России. Есть транспортные средства, которые не выезжают намеренно с территории Казахстана. Мы можем только предполагать, что декларирование этих товаров не произведено, товары не имеют статус товаров ЕАЭС», — сказал Тимановский в интервью «РБК Тюмень».

По его словам, данные автомобили не создают препятствий для движения желающих проехать. Тимановский уточнил, что грузы предпринимателей, действующих в рамках закона и имеющих все необходимые товаросопроводительные документы, без проблем проходят пограничный контроль. Он также уточнил, что проверка занимает не больше 10 минут.

Последствия для бизнеса и рост «серых» схем

Поставщики сезонных товаров сталкиваются с серьезными трудностями. Нарушение сроков доставки приводит к резкому падению спроса на их продукцию. В особенно сложном положении оказываются предприниматели, которые поставляют одежду, обувь, технику и продукты к началу праздничного сезона.

Специалисты отмечают, что перевозчики, застрявшие в многодневных пробках, уже начали получать от посредников предложения о помощи. Условия оказания услуг таковы: доставка товара до 10 декабря с увеличением стоимости на 2,5–3 доллара США за килограмм (исходя из текущей цены, указанной в накладной), а в случае с обувью — на 3,5–4 доллара за килограмм. Тем самым сейчас может наблюдаться рост «серых» схем для ввоза товаров в РФ.

Нередко посредники предлагают товары, которые ввозятся по схеме «карго» — в этом случае документация на груз содержит недостоверные сведения о его характеристиках. Раньше подобные способы помогали бизнесменам сокращать затраты на приобретение товаров благодаря уклонению от уплаты таможенных пошлин и НДС.

Предприниматели вынуждены искать другие пути ввоза товара из-за границы, например, через Уссурийск Фото: Илья Московец © URA.RU

На этом фоне малый и средний бизнес адаптируется к текущим условиям и находит обходные пути для перевозки грузов, в частности, через Уссурийск. Об этом рассказал собственник производства по изготовлению экипировки для военнослужащих, проходящих службу в зоне СВО Александр.

«У меня по плану все должно было прийти 20 сентября. Уже полтора месяца прошло, даже больше. Вчера я звонил человеку, который там работает, это мой представитель, он сказал, что в Казахстан так и не идут. Идет очень мало фур. Идут в основном сейчас через Уссурийск», — сказал Александр в беседе с «Бизнес ФМ».

Мужчина отметил, что таким образом в день там проходят до сотни большегрузов. Предприниматель также рассказал, что некоторые компании предлагают ввезти в РФ товар по схеме «карго».

«Говорят, некоторые компании просят доплатить карго, чтобы получить грузы, — 2-3 доллара за килограмм. У меня карго, говорят, чуть ли не 20-30 тысяч долларов с фуры», — отметил мужчина.

Как решается ситуация с затором на границе

В конце октября в ФТС заявили об отсутствии пробок на российско-казахстанской границе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владимир Путин 24 октября подписал указ, который предусматривает возможность временного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии без документов ЕАЭС и обязательной маркировки. Данная мера призвана снизить нагрузку на границу, минимизировать нарушения в логистических цепочках и оказать поддержку предпринимательскому сообществу. Тогда же об отсутствии пробок 29 октября сообщили и в ФТС.

Несмотря на то, что огромная пробка грузового транспорта на российско-казахстанской границе начала рассасываться, СМИ Казахстана пишут, что в настоящее время границу пересекают только автомобили, подозреваемые в участии в неправомерных схемах. Со ссылкой на неназванного владельца логистической компании в отчете издания Orda.kz указывается, что по крайней мере частично виной за создание пробки на границе может быть взяточничество. По данным этого портала, в последние дни некоторые грузоперевозчики заплатили «сбор» в размере 700 долларов за ускорение таможенного оформления.