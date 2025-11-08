За ночь над регионами РФ сбито 79 украинских беспилотников
08 ноября 2025 в 09:28
В ночь на 8 ноября 2025 года российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В нескольких регионов была объявлена опасность и отражены атаки дронами. По последним данным, в Республике Северная Осетия — Алания отменена беспилотная опасность, сообщил губернатор Сергей Меняйло.
