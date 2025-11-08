Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

За ночь над регионами РФ сбито 79 украинских беспилотников

08 ноября 2025 в 09:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В ночь на 8 ноября 2025 года российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 

В нескольких регионов была объявлена опасность и отражены атаки дронами. По последним данным, в Республике Северная Осетия — Алания отменена беспилотная опасность, сообщил губернатор Сергей Меняйло. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал