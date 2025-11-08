Россиянам назвали сумму, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение

До миллиона рублей на счете не привлекут внимание мониторинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупные суммы денег, такие как 600-700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, как правило, не привлекают повышенного внимания служб финансового мониторинга. Об этом сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

«Даже 600-700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для пристального внимания мониторинга», — передает «Прайм» слова эксперта. Порог, после которого банки могут проявить интерес, обычно начинается от одного миллиона рублей, и в первую очередь это касается внесения наличных средств.

Асяева подчеркнула, что ключевую роль играет финансовая история клиента. Специалист пояснила, что если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными, это может вызвать вопросы.

Для минимизации рисков при операциях с крупными суммами финансист дала несколько рекомендаций. Средства лучше вносить постепенно и в безналичной форме. Кроме того, стоит заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег и иметь подтверждающие документы, например, чеки о продаже имущества.

Эксперт напомнила, что финансовый мониторинг в первую очередь направлен на защиту экономики от преступных операций, и честным клиентам бояться нечего. Асяева также советует не хранить сбережения «в чулке», а размещать их на вкладе, чтобы избежать потерь от инфляции.