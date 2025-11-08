Росавиация ограничила полеты в аэропорту Ульяновска
08 ноября 2025 в 09:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По информации Росавиации, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действуют на 8 ноября 2025 года.
В Росавиации пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов», — сообщает ведомство.
В настоящее время подробности о продолжительности ограничений не уточнены.
