Происшествия

Росавиация ограничила полеты в аэропорту Ульяновска

08 ноября 2025 в 09:08
Фото: © URA.RU

По информации Росавиации, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действуют на 8 ноября 2025 года.

В Росавиации пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов», — сообщает ведомство.

В настоящее время подробности о продолжительности ограничений не уточнены. 

