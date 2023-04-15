Патриарх Кирилл начал главную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя

В Храме Христа Спасителя в Москве началось главное пасхальное богослужение, которое совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили журналисты.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», — передает корреспондент РИА Новости. Перед началом богослужения патриарх обратился к россиянам, пожелав крепкой и сильной веры, которая позволяет менять мир к лучшему. Также он пожелал возобновления братских отношений народов России и Украины.
Пасхальное богослужение начинается в храмах за полчаса до полуночи, ровно в полночь проводится крестный ход. После этого происходит пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Благодатный огонь прибудет в ночь на 16 апреля в Москву. Огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме и был передан российской стороне. Огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!