15 апреля 2023

Патриарх Кирилл начал главную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Перед началом богослужения патриарх пожелал россиянам сильной веры Фото:

В Храме Христа Спасителя в Москве началось главное пасхальное богослужение, которое совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили журналисты.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», — передает корреспондент РИА Новости. Перед началом богослужения патриарх обратился к россиянам, пожелав крепкой и сильной веры, которая позволяет менять мир к лучшему. Также он пожелал возобновления братских отношений народов России и Украины.

Пасхальное богослужение начинается в храмах за полчаса до полуночи, ровно в полночь проводится крестный ход. После этого происходит пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Благодатный огонь прибудет в ночь на 16 апреля в Москву. Огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме и был передан российской стороне. Огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного.

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В Храме Христа Спасителя в Москве началось главное пасхальное богослужение, которое совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили журналисты. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», — передает корреспондент РИА Новости. Перед началом богослужения патриарх обратился к россиянам, пожелав крепкой и сильной веры, которая позволяет менять мир к лучшему. Также он пожелал возобновления братских отношений народов России и Украины. Пасхальное богослужение начинается в храмах за полчаса до полуночи, ровно в полночь проводится крестный ход. После этого происходит пасхальная заутреня и Божественная литургия. Благодатный огонь прибудет в ночь на 16 апреля в Москву. Огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме и был передан российской стороне. Огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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