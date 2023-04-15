Благодатный огонь из Иерусалима передали России

Делегация ФАП везет Благодатный огонь из Иерусалима
Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Делегация отправилась в аэропорт, чтобы доставить огонь до России.
В субботу 15 апреля Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня. Он был передан российской стороне. Делегация ФАП взяла огонь и отправилась к аэропорту в Иерусалиме. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 1».
Благодатный огонь прибудет в Москву в ночь на 16 апреля. Год назад огонь сошел 23 апреля.
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