Благодатный огонь из Иерусалима передали России

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, вера, пасха, церковная служба, благодатный огонь, богослужене
Делегация ФАП везет Благодатный огонь из Иерусалима Фото:

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Делегация отправилась в аэропорт, чтобы доставить огонь до России.

В субботу 15 апреля Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня. Он был передан российской стороне. Делегация ФАП взяла огонь и отправилась к аэропорту в Иерусалиме. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 1».

Благодатный огонь прибудет в Москву в ночь на 16 апреля. Год назад огонь сошел 23 апреля.

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Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Делегация отправилась в аэропорт, чтобы доставить огонь до России. В субботу 15 апреля Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня. Он был передан российской стороне. Делегация ФАП взяла огонь и отправилась к аэропорту в Иерусалиме. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 1». Благодатный огонь прибудет в Москву в ночь на 16 апреля. Год назад огонь сошел 23 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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