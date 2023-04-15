WP: США сомневаются в успехе наступления Украины

16 апреля 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

ВСУ не обладают достаточной подготовкой, чтобы добиться успехов, считает Игнейшес Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Вашингтон сомневается в успехе предполагаемого наступления Киева в рамках СВО, так как украинская армия не обладает достаточной подготовкой, чтобы добиться успехов. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес. «Американские должностные лица считают, что украинские силы не обладают достаточной подготовкой и нужными объемами боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов при планируемом наступлении», — передает слова обозревателя газета The Washington Post. Он отметил, что эта информация находилась в секретных материалах Пентагона, которые утекли в соцсети. Разведка США якобы считала, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковом направлении», рассказал обозреватель. Спустя два месяца должностные лица в беседе с Игнейшесом отметили, что за это время картина мало изменилась. Информация об утечке секретных данных Пентагона стала известно в апреле. Сообщалось, что в документах содержались данные о состоянии ВСУ, а также планы нападения Украины на Подмосковье и Минск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявлял, что украинские войска планируют провести весной масштабное контрнаступление на Крым и Донбасс. Однако европейские союзники Украины сомневаются в том, что масштабное наступление Киева закончится успехом. Причиной является тот факт, что российская армия успела подготовиться к действиям ВСУ, сообщает Bloomberg. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон сомневается в успехе предполагаемого наступления Киева в рамках СВО, так как украинская армия не обладает достаточной подготовкой, чтобы добиться успехов. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес. «Американские должностные лица считают, что украинские силы не обладают достаточной подготовкой и нужными объемами боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов при планируемом наступлении», — передает слова обозревателя газета The Washington Post. Он отметил, что эта информация находилась в секретных материалах Пентагона, которые утекли в соцсети. Разведка США якобы считала, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковом направлении», рассказал обозреватель. Спустя два месяца должностные лица в беседе с Игнейшесом отметили, что за это время картина мало изменилась. Информация об утечке секретных данных Пентагона стала известно в апреле. Сообщалось, что в документах содержались данные о состоянии ВСУ, а также планы нападения Украины на Подмосковье и Минск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявлял, что украинские войска планируют провести весной масштабное контрнаступление на Крым и Донбасс. Однако европейские союзники Украины сомневаются в том, что масштабное наступление Киева закончится успехом. Причиной является тот факт, что российская армия успела подготовиться к действиям ВСУ, сообщает Bloomberg.