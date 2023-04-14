Bloomberg: союзники Киева разочаровались в его «грядущем наступлении»

Европейские союзники Украины сомневаются в том, что масштабное наступление Киева закончится успехом. Причиной является тот факт, что российская армия успела подготовиться действиям ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.
«Некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к тому, что ее военные смогут совершить решительный прорыв в этом году», — написали в издании. В материале подчеркнули, что наступление может провалиться, так как российские войска успели «окопаться» перед атакой украинских сил.
Европейские союзники Украины сомневаются в том, что масштабное наступление Киева закончится успехом. Причиной является тот факт, что российская армия успела подготовиться действиям ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg. «Некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к тому, что ее военные смогут совершить решительный прорыв в этом году», — написали в издании. В материале подчеркнули, что наступление может провалиться, так как российские войска успели «окопаться» перед атакой украинских сил. Ранее стало известно, что ВСУ готовят весеннее наступление. Однако позже стало известно о переносе украинской атаки на лето. По данным западных СМИ, контрнаступление было сдвинуто из-за неподходящих погодных условий, а также нехватки боеприпасов.