Экс-министр обороны Украины пожаловался, что Запад не верит в возвращение Крыма

Андрей Загороднюк считает, что Запад не верит в успех наступления Украины на Крым Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные партнеры Украины не считают возможность возвращения Крыма Киеву реалистичной. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он считает, что в регионе сконцентрировано много сил для противоборства, а кроме того, полуостров невозможно будет интегрировать в украинскую государственность.

«[Вернуть Крым] будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там накоплены значительные силы, чтобы уберечь Крым от возвращения военным путем украинской власти. А во-вторых, интеграция Крыма [в украинскую государственность], конечно, проблематичная история», — сказал Загороднюк. Его цитирует украинское издание «Страна».

Он подчеркнул, что политики, журналисты и общественность Запада расценивают желание Киева вернуть Крым как оппортунизм. По мнению Загороднюка, без западной поддержки Украина будет бессильна в этом вопросе.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к Российской Федерации. Информация о планирующемся наступлении Украины на Крым распространялась в течение нескольких месяцев. Ранее американский обозреватель Дэвид Игнейшес также сообщил, что в США сомневаются в возможном успехе украинской армии в Крыму. По мнению американских чиновников, ВСУ не обладают необходимой подготовкой.