Американский разведчик предсказал Зеленскому трагическую судьбу

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский погибнет в ходе восстания украинцев

16 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер считает, что Владимир Зеленский погибнет от рук украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского уничтожат собственные граждане во время бунта. С таким мнением выступил бывший разведчик США Скотт Риттер. Он уверен, что жертвы, к которым привела политика Зеленского, приведут к восстанию украинских граждан. «Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — считает Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью youtube-каналу Redacted. Риттер назвал эту ситуацию трагической. С Риттером согласились комментаторы. Роберт Картрайт посочувствовал украинским гражданам: «Бедные украинцы, ведомые незнакомцем-актером, на смерть ни за что». С ним согласился пользователь с псевдонимом Просто черепаха. «Называть НАТО оборонительным альянсом — все равно, что называть Украину демократией. Оба просто не соответствуют действительности», — сообщил он. Ранее Риттер сообщил, что Украина перестанет существовать как государство. Это случится из-за экономических проблем в стране к концу 2023 года.

Президента Украины Владимира Зеленского уничтожат собственные граждане во время бунта. С таким мнением выступил бывший разведчик США Скотт Риттер. Он уверен, что жертвы, к которым привела политика Зеленского, приведут к восстанию украинских граждан. «Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — считает Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью youtube-каналу Redacted. Риттер назвал эту ситуацию трагической. С Риттером согласились комментаторы. Роберт Картрайт посочувствовал украинским гражданам: «Бедные украинцы, ведомые незнакомцем-актером, на смерть ни за что». С ним согласился пользователь с псевдонимом Просто черепаха. «Называть НАТО оборонительным альянсом — все равно, что называть Украину демократией. Оба просто не соответствуют действительности», — сообщил он. Ранее Риттер сообщил, что Украина перестанет существовать как государство. Это случится из-за экономических проблем в стране к концу 2023 года.