Американский разведчик предсказал Зеленскому трагическую судьбу

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский погибнет в ходе восстания украинцев
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Скотт Риттер считает, что Владимир Зеленский погибнет от рук украинцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского уничтожат собственные граждане во время бунта. С таким мнением выступил бывший разведчик США Скотт Риттер. Он уверен, что жертвы, к которым привела политика Зеленского, приведут к восстанию украинских граждан.

«Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — считает Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью youtube-каналу Redacted. Риттер назвал эту ситуацию трагической.

С Риттером согласились комментаторы. Роберт Картрайт посочувствовал украинским гражданам: «Бедные украинцы, ведомые незнакомцем-актером, на смерть ни за что». С ним согласился пользователь с псевдонимом Просто черепаха. «Называть НАТО оборонительным альянсом — все равно, что называть Украину демократией. Оба просто не соответствуют действительности», — сообщил он.

Ранее Риттер сообщил, что Украина перестанет существовать как государство. Это случится из-за экономических проблем в стране к концу 2023 года.

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Президента Украины Владимира Зеленского уничтожат собственные граждане во время бунта. С таким мнением выступил бывший разведчик США Скотт Риттер. Он уверен, что жертвы, к которым привела политика Зеленского, приведут к восстанию украинских граждан. «Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — считает Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью youtube-каналу Redacted. Риттер назвал эту ситуацию трагической. С Риттером согласились комментаторы. Роберт Картрайт посочувствовал украинским гражданам: «Бедные украинцы, ведомые незнакомцем-актером, на смерть ни за что». С ним согласился пользователь с псевдонимом Просто черепаха. «Называть НАТО оборонительным альянсом — все равно, что называть Украину демократией. Оба просто не соответствуют действительности», — сообщил он. Ранее Риттер сообщил, что Украина перестанет существовать как государство. Это случится из-за экономических проблем в стране к концу 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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